حوادث

براءة شيرين عبد الوهاب من تهمة سب وقذف مدير حساباتها

رامي المهدي

قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، ببراءة شيرين عبدالوهاب من اتهامها بسب وقذف مدير صفحاتها على مواقع التواصل. 

وفي بداية الجلسة استمعت هيئة المحكمة لطلبات فهد مرزوق محامي المجني عليه خلال جلسة المحاكمة، وادعى المجني عليه مدنيًا بـ200 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وكانت أسندت جهات التحقيق إلى الفنانة شيرين عبدالوهاب تهمة سب وقذف مدير حساباتها.

وجاء في أمر الإحالة لانه في ۲٠٢٥/٠٥/٠٥ بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد - محافظة الجيزة، سبت المجني عليه / محمود حسين  بأن وجهت اليه الألفاظ المبينة بالأوراق، والتي تتضمن خدشاً للشرف والاعتبار على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أساءت استعمال وسائل الاتصالات بأن وجهت عبارات سب للمجني عليه محمود حسين  محل الاتهام الأول عن طريق الهاتف المحمول على النحو المبين بالأوراق.

وقررت جهات التحقيقات إحالة الواقعة إلى المحكمة المختصة والتي حددت جلسة اليوم لنظر القضية والاطلاع عليها.

وكانت خلافات وقعت بين الفنانة شيرين عبدالوهاب ومدير حساباتها حيث تكور الأمر إلى تحرير محضر ضد الفنانة بتهمة الكسب والقذف.

شيرين عبد الوهاب سب وقذف براءة شيرين عبد الوهاب

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

