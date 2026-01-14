قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإخلاء الفوري في هذه الحالات.. وفقا لقانون الإيجار القديم
ننشر أول صورة لطاقم السفينة FENER بعد إنقاذهم
السفيرة الأمريكية: عائلتي تعشق الحياة في مصر.. والثقافة المصرية الأقرب إلى القلب
برلماني روسي: الولايات المتحدة سترتكب خطأ جسيما إذا قررت ضرب إيران
وزير الثقافة: نتطلع لكسر حاجز 6 ملايين زائر لمعرض الكتاب ولدينا 1500 دار نشر
هيرو مصطفى جارج: أتقن أكثر من 10 لغات وأؤمن بأن اللغة مفتاح الدبلوماسية وفهم الشعوب
كأس الأمم الإفريقية .. شوط أول سلبي بين المغرب ونيجيريا
شقيق شيرين عبد الوهاب يهاجم نقيبي الممثلين والموسيقيين
شوط أول إيجابي بين ريال مدريد وألباسيتي بكأس ملك إسبانيا
حفيظ دراجي : فوز منطقي للسنغال وبفضل ساديو ماني
معانا 7 بطولات.. حسام حسن يرد على مشجع مغربي حاول استفزازه بعد الهزيمة من السنغال
أسامة عرابي: التحكيم لم يكن حاسمًا ومنتخب مصر تأخر في الدخول لأجواء اللقاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شقيق شيرين عبد الوهاب يهاجم نقيبي الممثلين والموسيقيين

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
علا محمد

هاجم محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب ، نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي ونقيب الموسيقىين مصطفى كامل.

وكتب محمد عبد الوهاب منشور عبر صفحتة الشخصية فيسبوك:" الأستاذ نقيب الموسيقيين والأستاذ نقيب الممثلين، هو ليه حضراتكم مبتظهروش في الصورة غير لما يكون فيه حاجة".

وتابع:"يعني ليه مش بتسألوا عليها في الأيام العادية طالما أمرها يهمكم أوي كده، خلاص وكفاية متاجرة ارحموها بقى".

وأضاف:"السادة الصحفيين والمعدين والإعلاميين، محدش يكلمني أنا مش هعمل أي حوار أو أي مداخلة ولا أي شيء، أنتم بردو ناس كلكم عايزين ربتش وترند فقط، ليه محدش فيكم بيكتب لها والدنيا هادية كلام حلو بدون ما يكون فيه أزمة أو مشكلة كفاية بقى الله يخليكم، والله حالتها تصعب على الكافر ومحتاجة هدوء عشان تعرف تتعافى أخباركم وكلامكم والله بيأثر عليها".

وختم : "أنا اتكلمت باحترام وأدب.. وأنا والله بطولي بس بعون الله قد أي حد وبينا القانون، مفيش أي حد ليه الحق يطلع يتكلم أو يكتب عن شيرين حاجة، أيا كانت صفته، نقيب.. إعلامي ..صحفي .. شاعر .. ملحن أو موزع، الكلام للكل اللهم بلغت اللهم فاشهد".
وكان قد أثار محمد عبدالوهاب، شقيق المطربة شيرين عبد الوهاب الجدل بمنشور جديد نشرة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب شقيق شيرين عبد الوهاب:في 2018 آخر ألبوم ليها "نساي" كنت أنا مدير الإنتاج من بعدها ومن وقت ما بعدنا عملت إيه ولا حاجة.

و تابع : عشان اللي كان جنبها كان عايزها كده متشتغلش ويبعدها عن كل الناس حتى أقرب الناس ليها أهلها وبنت من بناتها مجدها كله واحنا معاها وجنبها.

و كان قد علق محمد عبدالوهاب، شقيق المطربة شيرين عبد الوهاب، على ما تردد من أخبار بشأن الأزمة الصحية والنفسية التى تمر بها شقيقته مؤخرًا، معبرًا عن استيائه من تداول الشائعات.

وقال شقيق شيرين ، عبر حسابه الشخصى على «فيسبوك»: «اتقوا الله وسيبوها في حالها، وسيبوا الناس اللي بتحبها بجد تساعدها، وطبعا معروف مين اللى ورا كل ده، اللى مش عايزها تبقى كويسة خالص ولا عايز أى حد يساعدها».

محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب الدكتور أشرف زكي نقيب الموسيقىين مصطفى كامل شقيق المطربة شيرين عبد الوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

محمد صلاح

اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

قاعدة العديد

أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء اليوم

مصر و السنغال

ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان

تردد قناة الجزائرية الأرضية

مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها

ماني ومحمد صلاح

طريقة فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية الناقلة لـ مباراة مصر والسنغال| تعرف عليها

ترشيحاتنا

زيت جوز الهند

عشان ماتحصلش نتيجة عكسية.. إليك الطريقة الصحيحة لاستخدام زيت جوز الهند

طريقة عمل صينية الدجاج

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ في الفرن

علاج الفم

3 طرق لعمل غسول الفم بوصفات خارقة في علاج اللثة

بالصور

طريقة كرات دجاج بالريكوتا مع مكرونة ألفريدو بالسبانخ

كرات دجاج بالريكوتا مع مكرونة ألفريدو بالسبانخ
كرات دجاج بالريكوتا مع مكرونة ألفريدو بالسبانخ
كرات دجاج بالريكوتا مع مكرونة ألفريدو بالسبانخ

رسميًا.. طرح شيفرولية كابتيفا الكهربائية لأول مرة في مصر

كابتيفا الكهربائية
كابتيفا الكهربائية
كابتيفا الكهربائية

عادات شائعة قد تدمر كلى الأطفال ..احذريها

عادات شائعة قد تُدمِّر كُلى الأطفال ..احذريها
عادات شائعة قد تُدمِّر كُلى الأطفال ..احذريها
عادات شائعة قد تُدمِّر كُلى الأطفال ..احذريها

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الترويجية لمسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

فيديو

ويزو بشكل جديد

محدش عرفها .. ظهور مفاجئ لويزو بعد فقدانها الشديد للوزن

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

المزيد