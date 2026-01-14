شقيق شيرين عبد الوهاب يهاجم نقيبي الممثلين والموسيقيين

هاجم محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب ، نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي ونقيب الموسيقىين مصطفى كامل.



وكتب محمد عبد الوهاب منشور عبر صفحتة الشخصية فيسبوك:" الأستاذ نقيب الموسيقيين والأستاذ نقيب الممثلين، هو ليه حضراتكم مبتظهروش في الصورة غير لما يكون فيه حاجة".

وتابع:"يعني ليه مش بتسألوا عليها في الأيام العادية طالما أمرها يهمكم أوي كده، خلاص وكفاية متاجرة ارحموها بقى".

وأضاف:"السادة الصحفيين والمعدين والإعلاميين، محدش يكلمني أنا مش هعمل أي حوار أو أي مداخلة ولا أي شيء، أنتم بردو ناس كلكم عايزين ربتش وترند فقط، ليه محدش فيكم بيكتب لها والدنيا هادية كلام حلو بدون ما يكون فيه أزمة أو مشكلة كفاية بقى الله يخليكم، والله حالتها تصعب على الكافر ومحتاجة هدوء عشان تعرف تتعافى أخباركم وكلامكم والله بيأثر عليها".

وختم : "أنا اتكلمت باحترام وأدب.. وأنا والله بطولي بس بعون الله قد أي حد وبينا القانون، مفيش أي حد ليه الحق يطلع يتكلم أو يكتب عن شيرين حاجة، أيا كانت صفته، نقيب.. إعلامي ..صحفي .. شاعر .. ملحن أو موزع، الكلام للكل اللهم بلغت اللهم فاشهد".

وكان قد أثار محمد عبدالوهاب، شقيق المطربة شيرين عبد الوهاب الجدل بمنشور جديد نشرة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب شقيق شيرين عبد الوهاب:في 2018 آخر ألبوم ليها "نساي" كنت أنا مدير الإنتاج من بعدها ومن وقت ما بعدنا عملت إيه ولا حاجة.

و تابع : عشان اللي كان جنبها كان عايزها كده متشتغلش ويبعدها عن كل الناس حتى أقرب الناس ليها أهلها وبنت من بناتها مجدها كله واحنا معاها وجنبها.

و كان قد علق محمد عبدالوهاب، شقيق المطربة شيرين عبد الوهاب، على ما تردد من أخبار بشأن الأزمة الصحية والنفسية التى تمر بها شقيقته مؤخرًا، معبرًا عن استيائه من تداول الشائعات.

وقال شقيق شيرين ، عبر حسابه الشخصى على «فيسبوك»: «اتقوا الله وسيبوها في حالها، وسيبوا الناس اللي بتحبها بجد تساعدها، وطبعا معروف مين اللى ورا كل ده، اللى مش عايزها تبقى كويسة خالص ولا عايز أى حد يساعدها».