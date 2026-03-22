الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
67 ألف زائر لحدائق الحيوان والأسماك خلال أول يومين من عيد الفطر

حديقة الحيوان بالمحافظات
حديقة الحيوان بالمحافظات
شيماء مجدي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن استمرار جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية المكثفة خلال أيام عيد الفطر المبارك، لتأمين الخدمات الحيوية والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية والرقابية التابعة للوزارة.

وكشفت الوزارة، أن الحدائق التابعة لها والتي تشمل حديقة الأسماك والحدائق الإقليمية بالمحافظات، شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال أول يومين من العيد، حيث استقبلت نحو 67,318 زائرًا، حيث شملت الحدائق: حديقة الأسماك بالزمالك، حدائق الحيوان بمحافظات: الإسكندرية، كفر الشيخ، الشرقية، الفيوم، وبني سويف.

وأوضحت الوزارة أن كافة الحدائق استقبلت الزوار وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان توفير أجواء احتفالية آمنة، مع تكثيف عمليات النظافة والمتابعة الدورية للحالة الصحية للحيوانات بداخلها.

وفيما يتعلق بخدمات الطوارئ، أشارت الوزارة إلى أن الخط الساخن التابع للهيئة العامة للخدمات البيطرية استقبل 15 بلاغًا خاصًا بالكلاب الحرة، حيث تم التعامل معها فورًا من خلال الفرق المختصة، وذلك في إطار خطة الهيئة للسيطرة على الحيوانات الحرة وحماية المواطنين، بالإضافة إلى مواصلة المستشفيات البيطرية تقديم خدماتها العلاجية، حيث تم استقبال 4 حالات بواقع حالتين لكلاب وحالتين لقطط، بالإضافة إلى استقبال 4 حالات باطنة للكلاب أمس السبت، وإجراء فحص بالسونار لحالة ماعز.

وفي سياق متصل، تستضيف المستشفى البيطري بالعباسية حاليًا 11 كلبًا ضمن خدمات الإيواء والرعاية (فندق الحيوانات)، بما يعكس تطور الخدمات المقدمة وحرص الهيئة على توفير رعاية متكاملة للحيوانات.

وأكدت الوزارة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية، مع تفعيل غرف العمليات وتكثيف المرور الميداني، لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات، وتقديم الدعم الفني والبيطري اللازم خلال فترة الإجازة.

