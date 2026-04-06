برشلونة يكشف تفاصيل إصابة حمزة عبد الكريم

أكد باو كامبانيا المسؤول الإعلامي عن فريق برسا أتلتيك أن إصابة حمزة عبد الكريم لاعب الفريق لا تدعو إلى القلق، وذلك بعد غيابه عن مباراة الفريق الأخيرة.

وكتب الناقد الرياضي خالد علي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "باو كامبيانيا المسؤول الإعلامي لـ برسا أتلتيك حمزة عبد الكريم يعاني من إصابة عضلية بسيطة، والأمر لا يستدعي القلق لا يوجد شيء خطير على الإطلاق، وسوف يعود إلى المشاركة في المران الجماعي والمباريات خلال أقرب وقت".

ويُعد عبد الكريم من أبرز المواهب الصاعدة داخل أكاديمية النادي الكتالوني خلال الموسم الجاري، منذ انضمامه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من الأهلي، عقب مفاوضات استمرت لفترة طويلة.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي خلال الفترة القادمة من أجل التعافي بشكل كامل، على أمل العودة سريعًا للمشاركة واستكمال مشواره مع الفريق.