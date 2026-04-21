براءة 12 أوكرانيا ورجلي أعمال في قضية عصابة الذهب المغشوش

قضت محكمة جنايات الجيزة ببراءة 12 أوكرانيا ورجلي أعمال في واقعة اتهامهم بتقليد أختام (دمغات) ذهب عيار 18 بغرض النصب على المواطنين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة الذهب المغشوش".

وذكرت النيابة العامة وفق أوراق الدعوى رقم 15195 لسنة 2025، أن المتهمين الثالث عشر والرابع عشر، قلدا تمغات (دمغات) الذهب عيار 18 بطريق الاصطناع الكلي، بأن اتفقا على إنشاء تلك التمغات على غرار الصحيحة منها، و أمدا بالمشغولات المراد تمغها على خلاف الحقيقة فقاما باصطناعها على غرار مثيلتها الصحيحة مُثبتين فيها الدمغات المزورة.

وأضافت النيابة أن المتهمين "أولجا .ج"، مسئولة توريدات بشركة مجوهرات شهيرة، و"فلاديسلاف. ي"، متدرب بشركة مجوهرات شهيرة، و"فاسيل. ف"، مسئول حسابات بشركة مجوهرات شهيرة، و" بيوتر. ل"، صاحب متجر إلكتروني بروسيا، و "اقليتا. ن"،مسوقة إلكترونية، و"فيكتوريا. م"، استشاري لغويات، و"أنا. خ"، مندوب مبيعات، و"أولجا. ل"، واستشاري موارد بشرية بشركة مجوهرات، و"أوليكسندر. ر"، استشاري موارد بشرية بشركة مجوهرات، و"أرتور. ه" بدون عمل، و "ارتيم. ا"، استشاري موارد بشرية بشركة مجوهرات، و"تيموشينكو. ك"، مخرج تصوير، و"س. ج"، مدير شركة مجوهرات ومصوغات شهيرة، و"ن. ك" مدير شركة مجوهرات ومصوغات شهيرة، استعملوا دمغات الذهب عيار 18، بأن دمغوا بها المشغولات الذهبية ودفعوها للتداول مع علمهم بأمر تقليدها، بغرض الاستيلاء على مبالغ نقدية للمتعاملين مع إحدى شركات المجوهرات الشهيرة بالدقي، عن طريق الاحتيال لسلب بعض ثرواتهم باستعمال طرق احتيالية تمثلت في إيهامهم بتحصيل ربح غير صحيح، فتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على الأموال.