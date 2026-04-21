عاكس أختي.. معاقبة عاطل بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل جاره

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل جاره ظنا منه أنه عاكس شقيقته في منطقة الأميرية.

تفاصيل القضية

كانت مباحث قسم شرطة الأميرية تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين ومقتل أحدهما بالمنطقة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الأميرية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحري تبين أن عاطلا أقدم على طعن صاحب محل جاره بسبب اعتقاده معاكسته شقيقته.

واعترف المتهم أنه أثناء عتابه للمجني عليه وطلبه الابتعاد عن شقيقه فرفض فنشبت بينهما مشاجرة قام على أثرها بطعنة طعنة نافذة أسقطته قتيلا.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.