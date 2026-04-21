شهادات مزورة.. القبض على المسئول عن كيان تعليمي وهمى بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيانا تعليميا "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى، بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية فى عدد من المجالات التعليمية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه وبحوزته عدد من الشهادات منسوب صدورها للكيان، طلبات التحاق بالكيان، مطبوعات دعائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.






