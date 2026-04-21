اندلاع حريق في منزلين وحظيرة ماشية دون وقوع خسائر بشرية بأسيوط

اندلع حريق في منزلين وحظيرة ماشية ، اليوم الثلاثاء، بقرية الشيخ راجح التابعة لمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط، دون وقوع خسائر بشرية .

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتيج، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في عدد من المنازل قرية الشيخ راجح .

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في منزلين وحظيرة ماشية وأسفر الحادث عن احتراق أثاثات المنزلين وعدد من الطيور بالحظيرة دون وقوع خسائر بشرية.



وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق قبل أن تمتد النيران للمنازل المجاورة ، وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.