إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب تاكسي على طريق الخارجة - أسيوط بالوادي الجديد

أصيب 3 أشخاص، اليوم في الوادى الجديد، نتيجة انقلاب سيارة تاكسي على طريق الخارجة - أسيوط، وتم الدفع بسيارات الاسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين.

تفاصيل الحادث

تعود البداية إلى تلقي اللواء وليد منصور مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب تاكسي أجرة بالكيلو 112 على طريق الخارجة - أسيوط، إذ تبين إصابة كل من: "محمد محمود يوسف 25 عامًا، وحنان محمود يوسف 39 عامًا، وغادة رجب كامل 27 عامًا، مقيمين بمنطقة المجاهدين بمدينة الخارجة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

وتم تحرير محضر بالحادث ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم الدفع باحد الاوناش المرورية لازالة اثار الحادث