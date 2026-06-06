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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قص وتهذيب 2000 شجرة بمداخل ومخارج الإسماعيلية

الأعمال
الأعمال
الإسماعيلية انجي هيبة

وجه اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بشأن تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة، حيث تواصل أجهزة المحافظة جهودها المكثفة لرفع كفاءة وتجميل مختلف المناطق.

وواصل جهاز التطوير والتجميل، برئاسة المهندسة تغريد أبو السعود، تنفيذ أعمال التجميل والصيانة بعدد من الميادين والمسطحات الخضراء ومداخل المدينة، حيث تم الانتهاء من تهذيب أشجار الفيكس بمداخل المحافظة وطريق الإسماعيلية الصحراوي ومدخل الطريق الدائري بنطاق حي ثان مدينة الإسماعيلية.

وتم قص وتهذيب ما يزيد على ٢٠٠٠ شجرة بمنطقة مدخل كمين الإسماعيلية (فيديكو) بنطاق حي ثان، إلى جانب متابعة أعمال الري الدورية لجميع الأشجار للحفاظ على اللون الأخضر والمظهر الجمالي للمدينة.

في سياق متصل، تستمر أعمال قص وتهذيب النجيل على مساحات واسعة بالطريق الدائري ومداخل المدينة، في إطار خطة عمل مستمرة لمواجهة سرعة نمو النجيل خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري بجانب، صيانة وتهذيب أشجار البازروميا والفيكس داخل مكتبة مصر العامة، بالتنسيق مع إدارة المكتبة، وذلك ضمن جهود الحفاظ على المساحات الخضراء وتحسين البيئة المحيطة بالمرافق العامة.

وأكدت المهندسة تغريد أبو السعود أن أعمال التطوير والتجميل مستمرة بشكل يومي بمختلف أنحاء المحافظة، للوصول إلى أفضل مستوى من النظافة والمظهر الحضاري اللائق بمحافظة الإسماعيلية.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

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