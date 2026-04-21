القبض على مدير كيان تعليمي وهمى بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالجيزة للنصب والإحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة (كيان تعليمى وهمى"بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة) للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية ، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الحصول على فرص عمل "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبط (المدير المسئول) وبحوزته (عدد من الشهادات وإستمارت الإلتحاق منسوب صدورها للكيان–دفاتر تحصيل الرسوم – ختم أكلاشيه – فلاشة ميمورى "محمل عليها نماذج لبعض الشهادات") ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق أرباح مالية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.