ضبط سائق ميكروباص ببنى سوبف أجبر الركاب على النزول

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بتحصيل أجرة أزيد من المقررة والتعدى على الركاب وإجبارهم على النزول من السيارة ببنى سويف.

وبالفحص تم تحديد القائم على النشر (طالب – مقيم بدائرة مركز شرطة ببا ) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 16 /الجارى حال إستقلاله سيارة "ميكروباص" قام قائد السيارة بتقسيم المسافة بقصد تحصيل أجرة أزيد من المقررة فحدثت مشادة بينه والركاب تعدى خلالها عليهم بالسب وأجبرهم على النزول من السيارة.

كما تم تحديد وضبط السيارة الميكروباص"سارية التراخيص" وقائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة ببا).. وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.