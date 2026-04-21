القبض على مسؤول في بنك شهير بتهمة التربح من العملاء

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة القبض على نائب الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الشهيرة، لصدور قرار بضبطه وإحضاره بتهمة التربح من عملاء البنك.

وردت معلومة إلى مديرية أمن الجيزة، بوجود نائب الرئيس التنفيذي لبنك شهير في كومبوند بمنطقة راقية، انتقلت قوة أمنية بعد التنسيق مع مباحث الأموال العامة لإلقاء القبض عليه وتنفيذ قرار النيابة العامة الصادر بضبط وإحضار المتهم في واقعة المحضر رقم ٣٠٠٤ ادارى مركز كرداسة لسنة ٢٠٢٥ والمقيد برقم ٤٤ لسنة ٢٠٢٥ حصر تحقيق شمال الجيزة الكليه، بتهمة استغلال وظيفة وتربح من عملاء البنك.

وألقت قوات الأمن القبض على مسؤول البنك المتهم وتم اقتايده إلى النيابة المختصة لتولي التحقيق.