انتحلا صفة موظفين.. القبض على رجل وزوجته نصبا على سيدة بزعم توفير وحدة سكنية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (إحدى السيدات – مقيمة بالإسكندرية) بتعرضها لواقعة نصب وإحتيال من آخرين (أحد الأشخاص ، زوجته) عن طريق إنتحال صفة موظفين بإحدى الجهات والزعم بعلاقتهما بعدد من المسئولين "على خلاف الحقيقة"، وإستيلائهما على مبالغ مالية منها كجزء من قيمة وحدة سكنية بإحدى القرى السياحية، إلا أنهما لم يفيا بذلك.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية، زوجته) حال تواجدهما بإحدى الشقق المستأجرة بالجيزة، وضبط بحوزتهما (عدد من الكارنيهات المزورة – عدد من بطاقات الدفع الإلكترونى – 2 دفتر شيكات – مسدسات ورشاش وأجهزة لاسلكية "ألعاب أطفال" – جهاز صاعق كهربائى – مشغولات ذهبية – أجهزة إلكترونية- 8 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى")، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.