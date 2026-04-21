بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

شاركت الفنانة أروى جودة جمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام صورا جديدة لها خلال حضورها مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة.

اروى جودة رفقة زوجها فى مهرجان أسوان الدولى ..

وتألقت أروى جودة رفقة زوجها ، بإطلالة بسيطة وأنيقة مرتدية فستانا باللون الفضى الفاتح المطرز وهو ما جعل إطلالتها ملفتة .

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي، في دورته العاشرة التي تقام في الفترة من 20 إلي 25 إبريل الجاري، وتحمل اسم الفنانة الرائدة عزيزة أمير بمناسبة مرور 125 سنة على ميلادها.

وتترأس لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي، النجمة سماح أنور، وهي نموذج استثنائي في تاريخ السينما والدراما العربية، كسرت القوالب التقليدية لصورة المرأة، وبرزت كأيقونة لسينما المغامرة والحركة في الثمانينيات والتسعينيات، مقدمةً نمط "البطلة المستقلة" التي تعتمد على القوة البدنية والذكاء والجرأة، بعيدًا عن الأدوار النمطية؛ وهو ما تجلى في أعمال سينمائية وتجارب إنتاجية رائدة عكست رؤيتها الفنية المختلفة.