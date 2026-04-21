رئيس الوزراء: التحديات العالمية فرضت على الجميع اتخاذ إجراءات تمثل تدابير عاجلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العالم يمر بظروف بسبب التوترات العالمية، وقد شاءت الظروف أن يبدأ مجلس النواب انعقاده في ظل تحديات إقليمية وعالمية بالغة الدقة خيمت بظلالها على العالم.

وأوضح مدبولي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن “التحديات العالمية فرضت على الجميع اتخاذ إجراءات تمثل تدابير عاجلة للتعامل مع أزمة عصفت بالسلام الإقليمي والعالمي، وأن التوافق بين مجلس النواب والحكومة هو الضمانة التي توفر الثقة والمصداقية لكل إجراء نتخذه”.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الحرب شكلت تحديات اقتصادية غير مسبوقة طالت كل دول العالم، سواء عل إمدادات الطاقة أو سلاسل الإمداد ومؤشرات النقل والسياحة وتركت آثارا عانت منها كل دول العالم.

وأشار مدبولي إلى أن الضغوط تسببت في عدد من المشاكل، بينها تعرض النفط إلى أزمة كبيرة بسبب ما تعرضت له الأماكن المنتجة، فضلا عن مشاكل مضيق هرمز الذي يمر من خلاله 20% من صادرات النفط في العالم.

وأكد أن التطورات الجيوسياسية، أدت إلى اضطراب في سلاسل إمداد الطاقة، ما أثر على أسعار الغاز والبترول وجميع السلع والخدمات.

ولفت إلى أنه في حال استمرار الحرب، فإنه من المتوقع أن يرتفع سعر دولار برميل النفط إلى 150 دولارا للبرميل، بعدما تراجع مؤخرا إلى 95 دولارا.

وذكر أن توقف حركة الطيران وتراجع حركة السفر إلى الشرق الأوسط أثرا على التدفقات السياحية، موضحا أن الحكومة المصرية تحركت من الساعات الأولى مع اندلاع الحرب، لمواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة.

ولفت إلى أن ما يقرب من 60 دولة، اتخذت العديد من الإجراءات الاستثنائية، وما تفرضه من تحديات، قائلا: “اتخذنا إجراءات استباقية أثرت على استقرار الاقتصاد الوطني”.