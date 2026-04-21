مدبولي: التوافق مع النواب هو الضمانة لتوفر الثقة والمصداقية لكل إجراء نتخذه

قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التوافق بين مجلس النواب والحكومة هو الضمانة التي توفر الثقة والمصداقية لكل إجراء نتخذه.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحرب شكلت تحديات اقتصادية غير مسبوقة طالت كل دول العالم، سواء عل إمدادات الطاقة أو سلاسل الإمداد ومؤشرات النقل والسياحة وتركت آثارا عانت منها كل دول العالم.

وأشار مدبولي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن الضغوط تسببت في عدد من المشاكل، بينها تعرض النفط إلى أزمة كبيرة بسبب ما تعرضت له الأماكن المنتجة، فضلا عن مشاكل مضيق هرمز الذي يمر من خلاله 20% من صادرات النفط في العالم.

وأكد أن التطورات الجيوسياسية، أدت إلى اضطراب في سلاسل إمداد الطاقة، ما أثر على أسعار الغاز والبترول وجميع السلع والخدمات.

وأشار إلى أنه في حال استمرار الحرب، فإنه من المتوقع أن يرتفع سعر دولار برميل النفط إلى 150 دولارا للبرميل، بعدما تراجع مؤخرا إلى 95 دولار.

وأكد أن توقف حركة الطيران وتراجع حركة السفر إلى الشرق الأوسط، أثر على التدفقات السياحية، موضحا أن الحكومة المصرية تحركت من الساعات الأولى مع اندلاع الحرب، لمواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة.

ولفت إلى أن ما يقرب من 60 دولة، اتخذت العديد من الإجراءات الاستثنائية، وما تفرضه من تحديات، قائلا: “اتخذنا إجراءات استباقية أثرت على استقرار الاقتصاد الوطني”.