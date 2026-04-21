بنسبة 99%.. ناقد رياضي يكشف عن حكم مباراة الزمالك وبيراميدز

كشف الناقد الرياضي محمد مهدي عن الحكم الأقرب لإدارة مواجهة الزمالك وبيراميدز المرتقبة في مرحلة التتويج من الدوري المصري الممتاز.

وقال محمد مهدي، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الحكم محمد الغازي هو الأقرب لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز بنسبة 99%»، مضيفًا أنه «بنسبة 1% قد يكون الحكم محمود ناجي، ولكن نظرًا لأنه أدار مباراة الفريقين في الدور الأول فلا توجد نية لتكرار تجربة محمود وفا مع مباراتي الأهلي وسيراميكا كليوباترا».

ولفت محمد مهدي إلى أن هناك 5 لاعبين سيغيبون من نادي بيراميدز عن صفوف الفريق في مباراة الزمالك للإصابة.

وأشار مهدي إلى أن اللاعبين الخمسة هم محمود مرعي ومصطفى فتحي ووليد الكرتي، إلى جانب محمد الشيبي ومحمود زلاكا سيكونان بنسبة 90% خارج المباراة.