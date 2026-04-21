تقدم جائزة 10 آلاف جنيه.. القومي للإعاقة يرعى مبادرة «كن بطل الترشيد»

أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، رعايته لمبادرة "كن بطل الترشيد" لتوفير الكهرباء، التي أطلقتها مؤسسة دليل الخير للتنمية، التي تعمل على رفع وعي الأطفال والصغار من ذوي الإعاقة بأهمية ترشيد الاستهلاك.

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المبادرة تستهدف رفع وعي الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، بأهمية ترشيد الطاقة، والإجراءات التي يمكن تنفيذها من أجل ذلك، بما يحقق الاستغلال الأمثل للكهرباء، ويعمل على تحقيق التوازن بين قيمة فاتورة الاستهلاك، وتوجه الدولة نحو توفير الكهرباء في ظل الأزمات العالمية المتكررة، وارتفاع أسعار النفط، المدعوم من قبل الدولة المصرية.

وأوضحت "كريم" أن المبادرة تقوم بتنفيذ عددًا من حملات التوعية سواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أو حلقات النقاش التفاعلية والافتراضية، أو المقابلات الشخصية طوال شهر أبريل الجاري.

كما ستُقدم المبادرة مع نهاية شهر مايو المقبل جائزة قدرها 10 آلاف جنيه لأسرة واحدة من أُسر الأشخاص ذوي الإعاقة، صاحبة أقل فاتورة استهلاك للكهرباء ممن سيقومون بتقديم فاتورتي شهري أبريل ومايو بمقر مؤسسة دليل الخير للتنمية في 12 شارع رشدان - ميدان المساحة - الدقي، ويثبت من خلال اللجنة المعنية بفحص الفواتير، أنها قامت بتوفير أكثر للطاقة.

وقالت المشرف العام على المجلس إن رعاية المجلس لمبادرة "كن بطل الترشيد" تأتي في إطار دور المجلس في التوعية المنصوص عليها في المادة رقم (5) من قانون إنشائه رقم (11) لسنة 2019، وتتماشىي مع توجه الدولة المصرية لتوفير الطاقة.