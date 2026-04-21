قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: توقعات بارتفاع سعر برميل النفط إلى 150 دولارًا
محمد بن راشد: تسريع العمل في خطة تطوير شواطئ دبي بقيمة 3 مليارات درهم
مدبولي أمام البرلمان: أزمات عالمية عصفت بالسلم الإقليمي وفرضت إجراءات عاجلة
الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة مودرن إم تي أي بسبب شكوى الأهلي
سعد الدين الهلالي: الخلع ليس طلاقاً ويمكن تكراره بلا عدد لإنقاذ الأسر من المحاكم
هجوم إسباني بلجيكي على الاحتلال.. ولبنان يشهد غزوا إسرائيليًا
مدبولي أمام البرلمان: أمن أشقائنا في الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يغيران وجه الرعاية الصحية في التأمين الصحي المصري
مجلس النواب يحيل مشروع قانون موازنة 2026-2027 إلى اللجان المختصة
ضربوني وهددوني.. سيدة تحرر محضرا ضد أسرة بعد اصطدامهم بسيارتها في الحصري
تسريبات: ترامب قد يحضر شخصيًا أو عبر الإنترنت بمفاوضات إسلام آباد
انطلاق جلسة النواب لعرض إجراءات الحكومة للتعامل مع التحديات الاقتصادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللية الضاني؟ مفاجآت صادمة يحذر منها الأطباء

لحم ضاني
لحم ضاني
أسماء عبد الحفيظ

أثارت اللية الضاني اهتمام خبراء التغذية مؤخرًا، باعتبارها من أكثر أجزاء اللحم استخدامًا في الأكلات الشعبية في المطبخ المصري، رغم احتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة التي قد تؤثر بشكل مباشر على صحة القلب والشرايين عند الإفراط في تناولها.

وتُستخدم اللية الضاني في العديد من الأطباق التقليدية مثل كباب الحلة وبعض أنواع المشويات، نظرًا لمذاقها القوي الذي يضيف نكهة مميزة للطعام، إلا أن الأطباء يؤكدون أن هذا الطعم اللذيذ يأتي بثمن صحي مرتفع إذا لم يتم تناوله باعتدال.

ما الذي يحدث للجسم عند تناول اللية الضاني؟

تحتوي اللية الضاني على نسبة كبيرة من الدهون الحيوانية المشبعة، والتي يتم هضمها داخل الجسم بشكل بطيء مقارنة بالدهون الأخرى، مما يؤدي إلى تراكمها تدريجيًا في الدم والأوعية الدموية.

ووفقًا لخبراء التغذية، فإن تناولها بكميات كبيرة أو بشكل متكرر قد يؤدي إلى:

  • ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم
  • زيادة احتمالية الإصابة بتصلب الشرايين
  • إجهاد عضلة القلب على المدى الطويل
  • زيادة الوزن بشكل ملحوظ خلال فترة قصيرة
  • تراكم الدهون في منطقة البطن والكبد

ويؤكد الأطباء أن المشكلة لا تكمن فقط في الدهون، ولكن أيضًا في طريقة الطهي، خاصة عند استخدام كميات إضافية من السمن أو الطهي على درجات حرارة عالية، ما يزيد من خطورة الدهون المشبعة.

هل للية الضاني أي فوائد؟

رغم التحذيرات، لا تُعد اللية الضاني خالية تمامًا من الفوائد، حيث تحتوي على بعض العناصر الغذائية مثل الطاقة العالية التي قد تفيد في حالات معينة تحتاج إلى سعرات حرارية مرتفعة، بالإضافة إلى بعض الفيتامينات الذائبة في الدهون.

لكن يشدد المتخصصون على أن هذه الفوائد لا تبرر الإفراط في تناولها، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل الضغط والسكر وأمراض القلب.

تصريح طبي مهم

وفي تعليق طبي، أوضح  أخصائيي التغذية العلاجية وليد محمد، أن الإفراط في تناول الدهون الحيوانية يعد من أخطر العادات الغذائية المنتشرة، قائلاً:

اللية الضاني من أكثر مصادر الدهون المشبعة تركيزًا، ومع تناولها بشكل متكرر، يبدأ الجسم في تخزين الدهون في الأوعية الدموية، وهو ما يزيد من مخاطر الجلطات وأمراض القلب بشكل تدريجي دون أعراض واضحة في البداية.

وأضاف أن الاعتدال في تناول الأطعمة الدسمة هو العامل الأساسي للحفاظ على صحة القلب والجسم.

من يحبها أكثر عرضة للخطر؟

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الأكثر عرضة للتأثر السلبي من اللية الضاني هم:

  • مرضى ارتفاع الكوليسترول
  • مرضى القلب والشرايين
  • أصحاب الوزن الزائد
  • كبار السن

كما أن قلة النشاط البدني تزيد من تأثير الدهون على الجسم بشكل أسرع.

كيف يمكن تقليل الضرر؟

وينصح محمد بخطوات لتقليل المخاطر، منها:

  • تقليل كمية اللية المستخدمة في الطعام
  • الاعتماد على طرق طهي صحية مثل السلق أو الشوي
  • تناول الخضروات مع الأكلات الدسمة لتقليل امتصاص الدهون
  • ممارسة الرياضة بانتظام
