ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللية الضاني؟ مفاجآت صادمة يحذر منها الأطباء

أثارت اللية الضاني اهتمام خبراء التغذية مؤخرًا، باعتبارها من أكثر أجزاء اللحم استخدامًا في الأكلات الشعبية في المطبخ المصري، رغم احتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة التي قد تؤثر بشكل مباشر على صحة القلب والشرايين عند الإفراط في تناولها.

وتُستخدم اللية الضاني في العديد من الأطباق التقليدية مثل كباب الحلة وبعض أنواع المشويات، نظرًا لمذاقها القوي الذي يضيف نكهة مميزة للطعام، إلا أن الأطباء يؤكدون أن هذا الطعم اللذيذ يأتي بثمن صحي مرتفع إذا لم يتم تناوله باعتدال.

ما الذي يحدث للجسم عند تناول اللية الضاني؟

تحتوي اللية الضاني على نسبة كبيرة من الدهون الحيوانية المشبعة، والتي يتم هضمها داخل الجسم بشكل بطيء مقارنة بالدهون الأخرى، مما يؤدي إلى تراكمها تدريجيًا في الدم والأوعية الدموية.

ووفقًا لخبراء التغذية، فإن تناولها بكميات كبيرة أو بشكل متكرر قد يؤدي إلى:

ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم

زيادة احتمالية الإصابة بتصلب الشرايين

إجهاد عضلة القلب على المدى الطويل

زيادة الوزن بشكل ملحوظ خلال فترة قصيرة

تراكم الدهون في منطقة البطن والكبد

ويؤكد الأطباء أن المشكلة لا تكمن فقط في الدهون، ولكن أيضًا في طريقة الطهي، خاصة عند استخدام كميات إضافية من السمن أو الطهي على درجات حرارة عالية، ما يزيد من خطورة الدهون المشبعة.

هل للية الضاني أي فوائد؟

رغم التحذيرات، لا تُعد اللية الضاني خالية تمامًا من الفوائد، حيث تحتوي على بعض العناصر الغذائية مثل الطاقة العالية التي قد تفيد في حالات معينة تحتاج إلى سعرات حرارية مرتفعة، بالإضافة إلى بعض الفيتامينات الذائبة في الدهون.

لكن يشدد المتخصصون على أن هذه الفوائد لا تبرر الإفراط في تناولها، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل الضغط والسكر وأمراض القلب.

تصريح طبي مهم

وفي تعليق طبي، أوضح أخصائيي التغذية العلاجية وليد محمد، أن الإفراط في تناول الدهون الحيوانية يعد من أخطر العادات الغذائية المنتشرة، قائلاً:

اللية الضاني من أكثر مصادر الدهون المشبعة تركيزًا، ومع تناولها بشكل متكرر، يبدأ الجسم في تخزين الدهون في الأوعية الدموية، وهو ما يزيد من مخاطر الجلطات وأمراض القلب بشكل تدريجي دون أعراض واضحة في البداية.

وأضاف أن الاعتدال في تناول الأطعمة الدسمة هو العامل الأساسي للحفاظ على صحة القلب والجسم.

من يحبها أكثر عرضة للخطر؟

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الأكثر عرضة للتأثر السلبي من اللية الضاني هم:

مرضى ارتفاع الكوليسترول

مرضى القلب والشرايين

أصحاب الوزن الزائد

كبار السن

كما أن قلة النشاط البدني تزيد من تأثير الدهون على الجسم بشكل أسرع.

كيف يمكن تقليل الضرر؟

وينصح محمد بخطوات لتقليل المخاطر، منها: