رياضة

رغم اقتراب الرحيل.. صلاح ضمن المرشحين لجائزة لاعب العام في إنجلترا

منتصر الرفاعي

في موسم اتسم بالتقارب الكبير بين مستويات الفرق وغياب الهيمنة الفردية المعتادة يواصل النجم المصري محمد صلاح حضوره ضمن نخبة لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما دخل قائمة المرشحين لجائزة لاعب العام. 

ويأتي هذا الترشيح في توقيت استثنائي مع اقتراب نهاية رحلته التاريخية مع ليفربول ما يضفي على المنافسة طابعا خاصا ويجعل الأسابيع الأخيرة من الموسم محط أنظار الجماهير والمتابعين.

واختارت شبكة "GIVEMESPORT" البريطانية النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول ضمن قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في إنجلترا المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين وذلك عن موسم 2025/2026 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح ضمن كوكبة النجوم
وضمت القائمة 15 لاعبا من أبرزهم برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد إلى جانب إيرلينج هالاند وبيرناردو سيلفا من مانشستر سيتي، وكذلك ثنائي أرسنال بوكايو ساكا وديكلان رايس في موسم اتسم بتقارب المستويات والاعتماد على الأداء الجماعي.

وشهد الموسم الحالي بروزا واضحا للكرات الثابتة كعنصر حاسم في النتائج حيث تألق أرسنال بشكل لافت محققا أرقاما قياسية في الأهداف من الركلات الركنية بينما اتجهت فرق أخرى للاعتماد على التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي بدلًا من المهارات الفردية.

ورغم أن مستوى محمد صلاح لم يصل إلى ذروته المعتادة فإنه قدم موسما جيدا من الناحية التهديفية، بمساهمته في تسجيل 13 هدفا ليبقى ضمن أبرز لاعبي مركزه، وإن تراجعت حظوظه في سباق الجائزة خلال الأسابيع الأخيرة.

نهاية رحلة تاريخية مع ليفربول
ومن المنتظر أن يغادر صلاح صفوف ليفربول بنهاية الموسم الجاري بعد مسيرة امتدت لتسع سنوات شهدت تحقيق العديد من الألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وخاض النجم المصري مباراته الأوروبية الأخيرة مع الفريق أمام باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري الأبطال حيث ودع ليفربول البطولة بعد الخسارة، ليُسدل الستار على فصل مهم من مشواره القاري.

محطات أخيرة قبل الوداع
ولم يتبق أمام صلاح سوى خمس مباريات بقميص ليفربول قبل نهاية رحلته مع النادي وسط ترقب واسع من جماهير كرة القدم لمعرفة وجهته المقبلة، سواء داخل أوروبا أو خارجها، في خطوة قد تفتح صفحة جديدة في مسيرته الحافلة بالإنجازات.

