مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يستعد لدورته الـ12.. 11 فيلما عالميًا بمسابقة التحريك

قال محمد سعدون، مدير مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، إن الدورة الـ12 من المهرجان تنطلق خلال الفترة من 27 أبريل إلى 2 مايو، وسط استعدادات مكثفة تعكس التطور الكبير الذي شهده الحدث منذ تأسيسه عام 2015، مؤكداً أن هذه الدورة تشهد زخماً فنياً ملحوظاً يعزز مكانة المهرجان كمنصة دولية للاحتفاء بالتجارب السينمائية المتنوعة.

وأوضح سعدون، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الدورة الحالية تضم أكثر من 85 فيلماً موزعة على سبع مسابقات، تشمل الروائي والوثائقي وأفلام التحريك والطلبة وأفلام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استحداث مسابقة الفيلم المصري باسم المخرج خيري بشارة، بمشاركة 20 عملاً، مشيراً إلى مشاركة نحو 33 دولة في فعاليات المهرجان.

وأضاف أن الفعاليات تُقام في عدد من مواقع وسط الإسكندرية، بينها دار أوبرا سيد درويش وسينما مترو وسينما أمير، مع تنظيم الندوات في المتحف اليوناني الروماني، لافتاً إلى تكريم عدد من الأسماء البارزة، بينهم المخرج الفلسطيني أحمد الدنف والفنان المصري عصام عمر.