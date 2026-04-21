مدبولي: ارتفاع فاتورة استيراد الغاز إلى 1.65 مليار دولار شهريًا

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن قطاع الطاقة في مصر تعرض لضغوط كبيرة نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية والحرب الجارية، موضحًا أن فاتورة استيراد الغاز الطبيعي ارتفعت من نحو 560 مليون دولار شهريًا قبل الأزمة إلى حوالي 1.65 مليار دولار حاليًا، بزيادة تتجاوز 1.1 مليار دولار شهريًا.

وقال مدبولي، خلال جلسة مجلس النواب، إن هذه الزيادة الكبيرة جاءت بهدف تأمين احتياجات الدولة من الكهرباء وضمان استمرار تشغيل المصانع دون انقطاع، مؤكدًا أن الحكومة تحملت هذه الأعباء للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين والقطاعات الإنتاجية.