هيئة الشراء الموحد: لا يوجد مديونية لأي شركة وردت للهيئة قبل 120 يوما

كشف الدكتور هشام بدر نائب رئيس هيئة الشراء الموحد ، تفاصيل إلغاء الهيئة لأوامر الشراء لأوامر التوريد القديمة قائلا : أوامر التوريد القديمة كانت لها مدة صلاحية وبعدها يتم انتهاء صلاحية الأمر الذي كان بسبب العديد من المشكلات لذا تم اتخاذ القرار بعدما التعامل مع الأوامر القديمة لسرعة وتيسيرا علي الموردين .

مديونيات شركات التوريد لدي الهيئة

واضاف خلال مؤتمر صحفي ، إنه فيما يخص مديونيات شركات التوريد لدي الهيئة فهناك تحسن كبير للغاية ووصل الأمر أنه لايوجد اي مديونية لأي شركة لدي الهيئة لأكثر من 120 يوما من التوريد للهيئة مضيفا أن تلك الإجراءات العدف منه تشجيع الشركات علي الضخ والتعامل بكل ثقة مع هيئة الشراء .