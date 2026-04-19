وزارة الصحة: سن تعاطي المخدرات تراجع الفترة الأخيرة وقد يبدأ من عمر 12 عامًا

حذّرت الدكتورة راغدة الجميل مدير ادارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان، من تراجع سن تعاطي المخدرات خلال الفترة الأخيرة، ليصل في بعض الحالات إلى سن 12 عامًا، مؤكدة أن هذه الظاهرة تمثل تحديًا مجتمعيًا خطيرًا يتطلب وعيًا أسريًا وتدخلًا مبكرًا.

وقالت الدكتورة راغدة الجميل، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، المذاع على قناة القاهرة والناس، إن هناك تغيرات سلوكية واضحة قد تشير إلى تعاطي المخدرات، من بينها العزلة التامة، والعدوانية، والعصبية المفرطة، مشددة على أهمية ملاحظة هذه العلامات مبكرًا.

وأوضحت راغدة الجميل ، أن التعامل الخاطئ داخل الأسرة، خاصة التفرقة بين الذكور والإناث، قد يسهم في تفاقم أزمة الإدمان لدى الجنسين، لافتة إلى أن المخدرات تؤثر بشكل مباشر على العقل والحالة النفسية، حيث تُحدث تغييرات كيميائية في المخ، ومع استمرار التعاطي تتغير طريقة التفكير، وهي تغييرات قد يلاحظها الأهل بعد فوات الأوان إذا لم يتم الانتباه مبكرًا.