قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
كاف يدرس تعديل مواعيد نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية
وول ستريت جورنال : ترامب يدرس إلغاء مهمة فانس إلى باكستان
من القاهرة إلى أوروبا.. تحركات رئاسية مكثفة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع فنلندا وهولندا والمجر
الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه.. هل يهبط لأدنى من 50 جنيها؟
الكاميرا توثق لقطة نادرة لحكم مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا .. ماذا فعل؟
5 مصريين يتأهلون للدور الثاني ببطولة جراسهوبر للاسكواش في زيورخ
ماكرون : فرنسا تدعم لبنان في التحضير لمفاوضات محتملة مع إسرائيل
استفزاز لمشاعر المسلمين .. قطر تدين اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى
الاستثمار الأوروبي يدعم أمن الطاقة بـ 2.4 مليار يورو أمام تصاعد التوترات الجيوسياسية
نواف سلام : لبنان يحتاج 500 مليون يورو لمواجهة الأزمة الإنسانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

منذ الساعات الأولى في الصباح.. إقبال كبير على «ذا سباين» The Spine عقب فتح البيع اليوم

أحمد عبد القوى

شهد مشروع «ذا سباين» The Spine إقبالًا لافتًا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بالتزامن مع فتح باب الحجز والبيع، في مشهد عكس حجم الترقب الكبير الذي صاحب إطلاق أحد أضخم المشروعات متعددة الاستخدامات في السوق العقاري المصري.

ويأتي هذا الزخم بعد تصريحات رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، والتي أكد خلالها أن المشروع يمثل نقلة نوعية جديدة في مفهوم التطوير العمراني والاستثمار العقاري في مصر.

 هيكل مالي قوي ومساهمة مصرفية كبرى

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن البنك الأهلي المصري يشارك في مشروع «ذا سباين» بنسبة مساهمة تبلغ 24.5%، لافتًا إلى أن رأس مال المشروع يصل إلى 69 مليار جنيه، وهو من أكبر رؤوس الأموال في السوق المصري. وأكد أن هذا الحجم الاستثماري يعكس قوة الهيكل المالي للمشروع وثقة المؤسسات المصرفية الكبرى في جدواه وقدرته على تحقيق عوائد قوية.

عائد استثماري مرتفع وأنظمة سداد مرنة

وأشار إلى أن «ذا سباين» يقدم عائدًا استثماريًا مرتفعًا سواء عبر زيادة القيمة السوقية للوحدات على المدى المتوسط والطويل، أو من خلال تحقيق دخل دوري من التأجير. وأوضح أن العميل يسدد نحو 30% من قيمة الوحدة قبل الاستلام، ما يمنحه فرصة لتأجيرها بعائد مرتفع فور التسليم، وتحقيق عائد استثماري قوي.

وفي إطار دعم القرار الاستثماري طويل الأجل، توفر المجموعة أنظمة سداد مرنة تمتد حتى 15 عامًا، بمقدم يبدأ من 1.4% فقط من قيمة الوحدة، وهو ما يتيح لشريحة واسعة من العملاء فرصة الدخول في المشروع. وأكد أن هذه التسهيلات تعكس قوة المركز المالي للمجموعة ورؤيتها الاستثمارية الممتدة.

حجز إلكتروني وقاعدة عملاء دولية

وتعتمد المجموعة على نظام تسويق وحجز إلكتروني متكامل يتيح للعملاء الحجز والسداد أونلاين، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو التحول الرقمي الكامل في إدارة عمليات البيع.

كما أشار هشام طلعت مصطفى إلى أن المجموعة تمتلك قاعدة عملاء متعددة الجنسيات، موضحًا أن أحدث مشروعاتها في شرم الشيخ استقطب عملاء من 65 جنسية مختلفة، من بينهم عملاء من نيوزيلندا والمكسيك، وهو ما يعكس تنامي الطلب الدولي على مشروعات المجموعة وثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري.

 موقع استراتيجي بقلب شرق القاهرة

ويقام مشروع «ذا سباين» في قلب مدينتي، مع مداخل مستقلة مباشرة على طريق القاهرة–السويس، بما يعزز من سهولة الوصول إليه ويربطه بالمحاور الرئيسية في منطقة شرق القاهرة، التي أصبحت تمثل الامتداد العمراني الأهم في العاصمة.

وأكد مصطفى أن المرحلة الأولى من المشروع سيتم تسليمها خلال 4 سنوات، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل بداية لتحول اقتصادي وعمراني جديد، كونه مشروعًا متكاملًا متعدد الاستخدامات.

وأضاف أن أسعار الوحدات داخل «ذا سباين» ستكون تنافسية، موضحًا أن سعر الوحدة السكنية أقل من سعر الفيلات داخل مدينتي، مع تنوع في المساحات لتلبية احتياجات مختلف شرائح السوق.

ويعكس الإقبال الكبير الذي شهده المشروع منذ الساعات الأولى لفتح باب البيع حجم الثقة في العلامة التجارية لمجموعة طلعت مصطفى، وتوقعات السوق بأن يكون «ذا سباين» أحد أبرز المشروعات العقارية والاستثمارية خلال السنوات المقبلة.

مصر عقار طلعت مصطفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الأضاحي 2026.. استقرار في الأسواق وتوقع بالارتفاع مع اقتراب العيد

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد