رئيس الوزراء: خسائر السياحة تصل إلى 600 مليون دولار يوميًا بسبب الأزمة العالمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المنطقة تمر بمرحلة شديدة التعقيد في ظل تداعيات الحرب الجارية، مشيرًا إلى أن هذه التطورات انعكست بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي وعدد من القطاعات الحيوية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، اليوم.، والتى تشهد استعراض بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.



وأوضح رئيس الوزراء أن قطاع السياحة يتكبد خسائر يومية تقدر بنحو 600 مليون دولار نتيجة إلغاء الرحلات الجوية .



وأشار مدبولي إلى أن الصادرات النفطية عبر مضيق هرمز شهدت تراجعًا حادًا من نحو 20 مليون برميل يوميًا إلى 3.8 مليون برميل، وهو ما يعكس حجم الاضطراب في أسواق الطاقة العالمية.

