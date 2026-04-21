ليونيل ميسي لاعب الأسبوع في الدوري الأمريكي.. أرقام تاريخية جديدة تضعه في سباق الأساطير

يبدو أن ليونيل ميسي لا يعرف سوى لغة التألق أينما حل ترك بصمته الخاصة وهذه المرة يواصل سحره في الدوري الأمريكي لكرة القدم بقميص إنتر ميامي.

فبين أهداف حاسمة وأرقام تتساقط تباعا، يثبت النجم الأرجنتيني أن الزمن لم ينل من بريقه بل زاده توهجا ليبقى حديث الجماهير ومحور الإنجازات في كل ظهور.

وواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي تألقه اللافت في الدوري الأمريكي لكرة القدم بعدما سجل هدفين قاد بهما فريقه لتحقيق فوز مثير على كولورادو رابيدز بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

ميسي يواصل الهيمنة

وبفضل هذا الأداء حصد ميسي جائزة أفضل لاعب في الجولة، رافعا رصيده إلى 14 مرة منذ انضمامه للدوري الأمريكي ليقترب من الرقم القياسي المسجل باسم لاندون دونوفان الذي توج بالجائزة 19 مرة.

وبات النجم الأرجنتيني على بعد 5 جوائز فقط من معادلة هذا الرقم التاريخي ما يزيد من ترقب الجماهير لمبارياته المقبلة في ظل سعيه لإضافة إنجاز جديد إلى مسيرته الحافلة.

تفاصيل المباراة

وسجل أهداف إنتر ميامي كل من ميسي (هدفين) وجيرمان بيرتيرام، بينما أحرز هدفي كولورادو كل من رافاييل نافارو ودارين يابي، وشهدت المباراة طرد يانيك برايت لاعب إنتر ميامي في الدقيقة 87.

أرقام تاريخية مستمرة

ورفع ميسي رصيده التهديفي إلى 905 أهداف في مسيرته الكروية، ليواصل مطاردة الحلم التاريخي بالوصول إلى الهدف رقم 1000 حيث يفصله 95 هدفا فقط عن هذا الإنجاز الاستثنائي.