إحالة نجل ميدو لاعب الزمالك السابق لمحكمة الطفل بتهمة حيازة مخدرات.. وهذه عقوبة الجريمة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة الجديدة، إحالة نجل ميدو لاعب الزمالك السابق في اتهامه بحيازة المخدرات لمحكمة الطفل.

وسبق أن قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس نجل أحمد حسام ميدو، بتهمة حيازة مواد مخدرة داخل سيارته، ووجهت له النيابة العامة عدة اتهامات لنجل اللاعب أحمد حسام ميدو، وهي: قيادة سيارة بدون رخصة، حيازة مواد مخدرة، إتلاف ممتلكات عامة، مقاومة السلطات.

القصة الكاملة نرصدها في السطور التالية حيث تسلمت نيابة القاهرة الجديدة، نتائج تحاليل المخدرات لنجل اللاعب السابق لنادي الزمالك ونجم منتخب مصر الأسبق، أحمد حسام ميدو.

واعترف نجل أحمد حسام ميدو، بحيازة المواد المخدرة، حيث كشفت تحقيقات النيابة الأولية أن المتهم تم ضبطه بحوزته المواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، قبل أن تحيل النيابة التحقيقات لمباشرة الإجراءات القانونية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة التجمع الخامس يفيد بالواقعة، ليتم ضبط المتهم على الفور، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

عقوبة تعاطي المواد المخدرة

نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة تعاطي المواد المخدرة ، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.