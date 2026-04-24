ميدو يحتفل بفوز الزمالك: حدوتة حياتنا.. نعشقه بلا شروط

علق احمد حسام ميدو علي فوز نادي الزمالك علي بيراميدز اليوم في بطولة الدوري الممتاز.

وكتب ميدو من خلال حسابه الشخصي اكس: “سمعنا يا عم الحدوتة الزمالك‬⁩ حدوتة حياتنا نعشقه بلا شروط بنحبه لأخر يوم في عمرنا.. بنحبك يا زمالك”.



ويستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام فريق إنبي، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وتحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة، في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري، حيث يسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على موقعه في صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح إنبي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في المسابقة.