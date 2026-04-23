كيف تعيد التكنولوجيا بيئة العمل الذكية.. تفاصيل تكشفها HP العالمية

تشهد أسواق التكنولوجيا العالمية تحولاً متسارعاً نحو تطوير بيئات عمل أكثر ذكاءً ومرونة، مع تزايد اعتماد المؤسسات على الحلول الرقمية التي تجمع بين الإنتاجية العالية والإدارة المركزية والأمان المتقدم. وفي هذا السياق، طرحت شركة HP Inc منظومة جديدة تستهدف ربط الأجهزة الذكية ومساحات العمل ضمن نموذج تشغيلي موحد يدعم متطلبات الشركات الحديثة.

وترتكز المنظومة على حل HP IQ، الذي يدمج قدرات الذكاء الاصطناعي داخل الأجهزة نفسها، بما يسمح بتنفيذ عدد من المهام مباشرة دون الاعتماد الكامل على الخدمات السحابية، وهو ما يسهم في تسريع الأداء وتعزيز حماية البيانات. كما يوفر النظام أدوات متقدمة تشمل تحليل الملفات، تنظيم المعرفة، تدوين الملاحظات، وتقديم دعم ذكي أثناء الاجتماعات والعمل اليومي.

ويعكس هذا التوجه تحولاً في دور الحواسب داخل المؤسسات، من أدوات تشغيل تقليدية إلى منصات تفاعلية قادرة على فهم احتياجات المستخدمين وتسهيل سير العمل، بما يواكب توسع نماذج العمل المرن والهجين. وتبدأ هذه القدرات عبر أجهزة HP EliteBook X G2 مع خطط للتوسع إلى مزيد من المنتجات لاحقاً.

كما تتضمن المنظومة تقنية HP NearSense، التي تعتمد على الاتصال القائم على القرب، وتتيح مشاركة الملفات والتنقل بين الأجهزة والانضمام للاجتماعات بسهولة، مع خطط مستقبلية لدمجها مع الطابعات، الشاشات، حلول HP Poly، ومحطات العمل المختلفة.

ومن الجانب الإداري، توفر منصة HP Workforce Experience Platform (WXP) أدوات مركزية لإدارة الأجهزة والسياسات والتحديثات وتعزيز الأمان، إلى جانب معالجة المشكلات التشغيلية بصورة استباقية.

وتعكس هذه الخطوات توجهاً نحو بناء بيئات عمل أكثر ترابطاً وكفاءة، تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتكامل الأجهزة والخدمات الرقمية استعداداً لمتطلبات المستقبل.