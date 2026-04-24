مدحت عبّد الهادي: عبدالله السعيد في هذا السن يقدم آداء ومستوى غير طبيعي

قال مدحت عبد الهادي نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، ان عبدالله السعيد افضل لاعب في المباراة وقدم مستوى كبير جدا في الملعب دفاعيا وهجوميا وكان تأثيره واضح في الملعب

وقال عبدالهادي خلال استضافته في برنامج “يا مساء الأنوار” مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، عبدالله السعيد في هذا السن يُقدم آداء ومستوى غير طبيعي ومنذ بداية المباراة كان يبذل مجهود غير عادي خاصة في وسط الملعب وفي الجانب الدفاعي كان له دور مميز في مساندة زملائه والعودة لتقديم الدوري الدفاعي وكان يستحق الحصول على لقب افضل لاعب في المباراة