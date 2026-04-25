السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بجريمة قتل بغير سبق وإصرار

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية ، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار ياسر أبو العينين بركات والمستشار طارق محمد هريدي ،وسكرتير المحكمة محمد البغدادي، بمعاقبة المتهم " م.م.س" بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه في جريمة قتل بغير سبق أو إصرار.



تعود أحداث القضية المقيدة برقم 10547 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة الدخيلة يفيد بورود بلاغ بمشاجرة وقيام المتهم بدهس المجني عليه بسيارة بدائرة القسم.



وتبين من التحقيقات، عقب نشوب مشاجرة بمحل الواقعة واستخدم طرفي المشاجرة الأسلحة البيضاء والأدوات مستعرضين القوة على المارة، وأنه حال نشوب المشاجرة ألقيت حجارة على مسكن المتهم " م.م.س" سائق، فاستقل سيارته واقتادها صوب طرفي المشاجرة قاصدا الاصطدام بهما دون تمييز فيما بينهما، واصطدم بالمجني عليه " ك.س.م " الذي تصادف تواجده بمحل الواقعة، ولم يك طرفا في تلك المشاجرة، فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وعقب نقله إلى المستشفى توفى متأثرا بإصابته.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة الإسكندرية لمحاكمته.