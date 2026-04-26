تأجيل استئناف المتهم في جريمة المنشار الكهربائي بالإسماعيلية لـ 31 مايو

قررت محكمة مستأنف احداث الطفل بالإسماعيلية تأجيل نظر الاستئناف المقدم من المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«جريمة المنشار الكهربائي» بمحافظة الإسماعيلية، وذلك إلى جلسة 31 مايو المقبل، لاستكمال نظر القضية.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام المتهم بقتل زميله في واقعة أثارت جدلًا واسعًا، حيث باشرت جهات التحقيق المختصة إجراءاتها فور وقوع الحادث، وتمت إحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكمها، قبل أن يتقدم المتهم باستئناف على الحكم الصادر ضده.



ومن المقرر أن تشهد الجلسة المقبلة استكمال مرافعات هيئة الدفاع والاطلاع على ما يستجد من أوراق ومستندات، تمهيدًا للفصل في الاستئناف.



وكانت الواقعة قد لاقت تفاعلًا واسعًا نظرًا لبشاعتها، فيما تؤكد الجهات المعنية استمرار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تحقيق العدالة.