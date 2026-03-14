أسوان .. حملات إزالةمكثفة للتعديات على أراضى الدولة ضمن الموجة 28

شهدت جهود المرحلة الثالثة من الموجه الـ 28 لإزالة التعديات على أراضى الدولة فى مختلف مراكز ومدن محافظة أسوان إزالة 218 حالة تعد متنوعة بمساحة وصلت إلى 59 ألف و 826 م2 ، فضلاً عن إزالة 151 حالة تعدى أخرى على مساحة 2181 فدان ، وذلك بإشراف ومتابعة من اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد للمحافظة .

ويأتى ذلك بناء على تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود لإزالة التعديات على أراضى الدولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ 28 سواء خارج المنظومة ، أو حالات التعدى خارج المستهدف ، وكذا حالات التعدى التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية ، وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى ظل المتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، وبالتنسيق مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية .

وتم التأكيد على المسئولين بالمحليات ، والمختصين بالجهات المعنية بحسن التعامل مع جميع المواطنين ، وإحترام الجميع بما فيهم أى مواطنين مخالفين ، مع الحزم فى تحقيق سيادة القانون .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة العميد أحمد صلاح الدين بإزالة 5 حالات تعدى بمساحة 950 م2 ، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو برئاسة العميد سمير سيد بتنفيذ حملة استهدفت إزالة 26 حالة تعدى بمساحة 2821 م2 ، بقرى إقليت وحجازة والكفور من بينها حالات تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية .



إزالة التعديات

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو برئاسة سيد سعدى بتنظيم حملات إستهدفت إزالة 15 حالة تعدى بمساحة 4050 م2 بناحية قرى الشطب وبنبان ، وتحرير 10 حالات تعذر ، وقامت الوحدة المحلية لمركز إدفو برئاسة العميد زهجر سليمان بإزالة 8 حالات تعدى بقرى الرمادى والحجز قبلى بمساحة 378 م2 .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة على ياسين بإزالة 30 حالة تعدى بمساحة 2700 م2 ، بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بقيادة عاطف كامل بإزالة 17 حالة تعدى بمساحة 733 م2 ، فضلاً عن تحرير 60 محضر تعذر .

فيما قامت الوحدة المحلية بمدينة السباعية بقيادة شوقى مصطفى بإزالة 5 حالات تعدى بالتنسيق مع الأجهزة الشرطية والإدارة الزراعية ، كما قامت الوحدة المحلية بمدينة الرديسية بقيادة علاء الدين ممدوح بإزالة 12 حالات تعدى بمساحة 8450 م2 ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .