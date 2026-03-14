ترامب: دمرنا 100% من قدرات إيران العسكرية
بسبب سوء الطقس ..حريق كبير بمصنع في الدقهلية
تشكيل مواجهة ليفركوزن وبايرن ميونيخ بالدوري الألماني
هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية؟ |التعليم توضح
إيران تهدد باستهداف موانئ الإمارات بعد ضربات أمريكية لجزيرة خرج
التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مواجهة الزمالك وأوتوهو بالكونفدرالية
مليون مستوطن بوسط إسرائيل يدخلون الملاجئ بعد موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية
إيران: 200 معلم وطالب بين ضحايا العدوان الأمريكي الإسرائيلي
عواصف وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم السبت 14 مارس 2026
عدي الدباغ يسجل هدف التعادل للزمالك في مرمى أوتوهو بالكونفدرالية
منة فضالي تكشف حقيقة وجود خلاف مع ياسمين عبد العزيز
أسوان .. حملات إزالةمكثفة للتعديات على أراضى الدولة ضمن الموجة 28

محمد عبد الفتاح

شهدت جهود المرحلة الثالثة من الموجه الـ 28 لإزالة التعديات على أراضى الدولة فى مختلف مراكز ومدن محافظة أسوان إزالة 218 حالة تعد متنوعة بمساحة وصلت إلى 59 ألف و 826 م2 ، فضلاً عن إزالة 151 حالة تعدى أخرى على مساحة 2181 فدان ، وذلك بإشراف ومتابعة من اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد للمحافظة .

ويأتى ذلك بناء على تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود لإزالة التعديات على أراضى الدولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ 28 سواء خارج المنظومة ، أو حالات التعدى خارج المستهدف ، وكذا حالات التعدى التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية ، وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى ظل المتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، وبالتنسيق مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية .

وتم التأكيد على المسئولين بالمحليات ، والمختصين بالجهات المعنية بحسن التعامل مع جميع المواطنين ، وإحترام الجميع بما فيهم أى مواطنين مخالفين ، مع الحزم فى تحقيق سيادة القانون .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة العميد أحمد صلاح الدين بإزالة 5 حالات تعدى بمساحة 950 م2 ، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو برئاسة العميد سمير سيد بتنفيذ حملة استهدفت إزالة 26 حالة تعدى بمساحة 2821 م2 ، بقرى إقليت وحجازة والكفور من بينها حالات تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية .


فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو برئاسة سيد سعدى بتنظيم حملات إستهدفت إزالة 15 حالة تعدى بمساحة 4050 م2 بناحية قرى الشطب وبنبان ، وتحرير 10 حالات تعذر ، وقامت الوحدة المحلية لمركز إدفو برئاسة العميد زهجر سليمان بإزالة 8 حالات تعدى بقرى الرمادى والحجز قبلى بمساحة 378 م2 . 

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة على ياسين بإزالة 30 حالة تعدى بمساحة 2700 م2 ، بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بقيادة عاطف كامل بإزالة 17 حالة تعدى بمساحة 733 م2 ، فضلاً عن تحرير 60 محضر تعذر .

فيما قامت الوحدة المحلية بمدينة السباعية بقيادة شوقى مصطفى بإزالة 5 حالات تعدى بالتنسيق مع الأجهزة الشرطية والإدارة الزراعية ، كما قامت الوحدة المحلية بمدينة الرديسية بقيادة علاء الدين ممدوح بإزالة 12 حالات تعدى بمساحة 8450 م2 ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

العاصفة الترابية

بشرى لمرضى حساسية الصدر.. موعد انتهاء العاصفة الترابية في مصر

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية؟ |التعليم توضح

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تكشف موعد تحسن موجة الأتربة التي تضرب البلاد

حالة الطقس

عاصفة ترابية وأمطار غزيرة .. الأرصاد تكشف أخطر ساعات اليوم السبت

أسعار الدواجن

آخر تحديث .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 14-3-2026 | كل الأعيرة والجنيه

زعيم كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تطلق 10 صواريخ في اتجاه البحر.. ماذا تقصد؟

رحمة محسن

قرار عاجل بشأن طليق رحمة محسن في قضية الفيديوهات الفاضحة

ترشيحاتنا

سعر الذهب

نزل 70 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب في تعاملات مساء اليوم

المحروقات

المكاوى: زيادة سعر المحروقات أحدثت ربكة فى الاسواق وارتفاع الاسعار

تعبيرية

روشتة برلمانية لدعم الاستثمارات الخاصة وزيادة تنافسية الاقتصاد

بالصور

متحف تل بسطا بالزقازيق يستقبل 11 جولة إرشادية استفاد منها 197 طالب من ذوي الهمم

متحف تل بسطا
متحف تل بسطا
متحف تل بسطا

قفطان لافت.. شيماء سيف تخطف الأنظار رفقة زوجها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

إطلالة جذابة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بظهورها

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

جيب شيروكي تعتمد على تويوتا لإطلاق سيارة هجينة

جيب شيروكي
جيب شيروكي
جيب شيروكي

فيديو

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان تثير الجدل.. والإعلامي عمر الحنبلي يحسم الأمر

جيسيكا عياد

بسبب جلسة كهربائية خاطئة.. وفاة شابة بسوهاج وزوجها يتهم مركزًا طبيًا بالإهمال

روح ماتت

أحمد العوضي يثير الجدل حول مصير شخصية «روح» في مسلسل «علي كلاي»

تصريحات كارولين عزمي

رغم رفضه في البداية.. كارولين عزمي تكشف كواليس دخولها التمثيل وأزمة «رأس الأفعى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد