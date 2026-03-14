رفع درجة الاستعداد لمواجهة نشاط الرياح والرمال بكفر الشيخ.. صور

تابع أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، حالة الاستعداد التام بكافة القطاعات الخدمية بالمركز والمدينة لمواجهة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة الذي تشهده المحافظة اليوم، تنفيذًا لتكليفات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ.

وشملت المتابعة المرور المستمر على أعمدة الإنارة للتأكد من سلامة الأسلاك، وفحص اللوحات الإعلانية، ومراجعة الأشجار والمناطق التي قد تشكل خطورة على المواطنين، مع جاهزية فرق الطوارئ والمعدات للتدخل الفوري عند الحاجة.

وأكد رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة الشوارع والميادين الرئيسية والطرق العامة على مدار الساعة، حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

ودعت رئاسة مركز ومدينة كفر الشيخ المواطنين إلى توخي الحذر والابتعاد عن المنازل المتهالكة واللوحات الإعلانية والأشجار وأعمدة الإنارة، والإبلاغ الفوري عن أي طوارئ.