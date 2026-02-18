بيعدي الطريق.. كواليس مصرع موف سقط من أعلى كوبري المنيب

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثة موظف لقي مصرعه بعد سقوطه من أعلى كوبرى المنيب عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت مباحث قسم شرطة المنيب بلاغا من الخدمات المعينة يفيد بمصرع شخص إثر سقوطه من علو، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم إلى مكان البلاغ.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء عبور موظف من حارة السير السريع إلى حارة السير البطيء أعلى كوبرى المنيب اتجاه المريوطية، اختل توازنه وسقط أرضا مما أدى إلى مصرعه في الحال.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة .