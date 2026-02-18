قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصدر بـ كاف .. عقوبات الأهلي تنحصر بين الغرامة ومنع حضور الجماهير مع إيقاف التنفيذ
خناقة على "الفهلوي".. المؤلف أحمد الإبياري يتهم صناع مسلسل أحمد عز بـ "قلة الإبداع"
وفاة والدة الفنان نبيل علي ماهر.. تعرف على موعد ومكان جنازتها
شاهد.. أول طائرة ركاب تهبط في فنزويلا بعد الإطاحة بمادورو
اعتبارا من اليوم.. التليفزيون المصري يبدأ بث مسلسلات رمضان
الرئيس السيسي يهنئ الأمة الإسلامية بالشهر الفضيل ويدعو بالسلام والاستقرار لمصر والعالم
جيش الاحتلال: السماح بدخول 10 آلاف مصل لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
الفترات البينية.. خدمة جديدة لتقليل زحام التأمين الصحي| فيديو
1.33 مليار دولار صادرات الملابس المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنمو 12% خلال 2025
السلام والاستقرار.. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان
دعاء آخر يوم فى شعبان مكتوب ومستجاب.. ردده لسه قدامك فرصة للمغرب
ارتفاع الدولار والريال السعودي .. تعرف على أسعار العملات اليوم
حوادث

مقتل فكهاني طعنته زوجته بعد خلافات بينهما بالهرم

ندى سويفى

تحولت خلافات أسرية متكررة داخل أحد منازل منطقة الهرم إلى مأساة، بعدما سددت سيدة طعنة قاتلة لزوجة الفكهاني إثر مشاجرة نشبت بينهما ليفارق الحياة في الحال.

تلقى مدير أمن الجيزة إخطارًا بورود بلاغ يفيد بمقتل فكهاني داخل نطاق قسم شرطة الهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، حيث تبين من المعاينة وجود جثة شاب يبلغ من العمر 30 عامًا، مصاب بطعنة نافذة في الصدر.

تفاصيل الواقعة

وكشفت التحريات أن مرتكبة الواقعة زوجة المجني عليه، وتبلغ من العمر 20 عامًا.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن مشادة كلامية نشبت بين الزوجين، تطورت إلى مشاجرة قامت خلالها الزوجة باستلال سكـ.ـين من المطبخ وتوجيه طعنة لزوجها، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصابته.

قرارات النيابة

تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

وبحسب ما كشفت عنه التحقيقات الأولية، فإن مشادة كلامية اندلعت بين الزوجين داخل منزلهما، قبل أن تتطور بشكل مفاجئ. وخلال لحظات، أقدمت الزوجة، البالغة من العمر 20 عامًا، على استخدام سكين من المطبخ، موجّهة طعنة لزوجها أصابته في الصدر، ليسقط متأثرًا بإصابته.

وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة، وقررت حبس الزوجة على ذمة التحقيق، مع انتداب الطب الشرعي لتحديد السبب الدقيق للوفاة.

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

موعد أول أيام عيد الفطر

رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هل الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان؟

هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

خالد الغندور

الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك

حالة الطقس في مصر

عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

رضا عبد العال

المفروض يقدّموا استقالاتهم .. رضا عبدالعال ينتقد إدارة الزمالك

توتر سياسي| زيلينسكي يتحدث عن ضغوط ترامب لإنهاء الحرب.. تفاصيل

توتر سياسي| زيلينسكي يتحدث عن ضغوط ترامب لإنهاء الحرب.. تفاصيل

فينيسيوس

بعد أزمة مباراة ريال مدريد وبنفيكا.. تاريخ فينيسيوس مع العنصرية بالملاعب الأوروبية

واقعة المترو

مشادة المترو تعود للواجهة.. فيديو يشعل الجدل حول وضعية جلوس السيدات في المواصلات العامة

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

احترسي من مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري
عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري
عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

