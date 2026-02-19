تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجونة في مواجهة الجولة الـ18 بالدوري

حسم المدير الفني لفريق الأهلي، ييس توروب، ملامح التشكيل الذي يخوض به مواجهة الجونة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة، و10:30 بتوقيت السعودية، في لقاء يسعى خلاله الأهلي لمواصلة الضغط على فرق المقدمة.

يدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 30 نقطة، بعدما حقق 8 انتصارات وتعادل في 6 مواجهات وتلقى خسارة واحدة، ويأمل في حصد النقاط الثلاث لتعزيز فرصه في سباق اللقب.

في المقابل، يتواجد الجونة في المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة جمعها من 15 مباراة، ويطمح للخروج بنتيجة إيجابية تحسن موقعه في جدول الترتيب.

التشكيل المتوقع للأهلي