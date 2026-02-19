قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسرحية كوميدية.. نجم الزمالك يعلق على خسارة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا
أمريكا تتوقع من إيران تقديم مقترح مكتوب لحل الأزمة
سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات
5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان
الولايات المتحدة تسحب 1000 جندي متبقٍ من سوريا
35 جنيها قيمة زكاة الفطر .. لماذا حددت دار الإفتاء مبلغا بسيطا؟ اعرف التفاصيل
بطريقة سهلة وبسيطة.. اعرف كيف قدرت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر
إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"
علاقتنا ازدادت قوة.. لقاء الخميسي تكشف كيف تعاملت مع أزمة زواج عبد المنصف؟
هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان
أذان المغرب أول يوم رمضان.. ردّد دعاء الإفطار من سنة النبي
موعد مباراة الأهلي والجونة .. والقناة الناقلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

عبدالله داقو يقترب من صفوف الترجي التونسي

عبد الله داقو
عبد الله داقو

يقدم عبدالله عبدالرحمن جمعة داقو، مستويات مميزة مع نادي أهلي بنغازي، منذ بداية الموسم الحالي 2025/2026، حيث شارك في أغلب مباريات الفريق الليبي بمختلف المسابقات، ودائماً ما ينضم صاحب الـ25 عامًا، لقائمة المنتخب الوطني بشكل مستمر في الفترة الأخيرة.


وأفادت مصادر مقربة من "صدى البلد" إن هناك عدة أندية دخلت في مفاوضات مع عبدالله داقو، من أجل الحصول على خدمات اللاعب، والانضمام إلى صفوف فريق آخر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


ويواجه نجم نادي الأهلي بنغازي، إغراءات عديدة من أندية أخرى ترغب في تقديم عرض رسمي في حال لم يتم تجديد عقده لفترة إضافية مع فريقه الحالي، حيث تسير المفاوضات بين الطرفين بشكل إيجابي، خاصة أن اللاعب لا يمانع فكرة تجديد عقده مع أهلي بنغازي.


وبات الترجي التونسي أقرب الفرق لتقديم عرض رسمي لضم عبدالله داقو، في إطار بحث شيخ الأندية عن تعزيزات من خارج النادي، حيث يُعد عبدالرحمن جمعة، نج أهلي بني غازي، من بين الخيارات المتاحة.


يذكر أن عبدالله عبدالرحمن جمعة داقو، يلعب حالياً ضمن التشكيلة الأساسية لنادي الأهلي بنغازي، وكان اللاعب قد خاض عدة تجارب سابقة مميزة، في أندية الأهلي طرابلس، ثم انتقل إلى النجم الساحلي التونسي، وبعدها انتقل لنادي الاتحاد، قبل أن ينضم لصفوف بنغازي.

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

المحامية المحني عليها

حكم تمكين يتحول إلى مأساة| أسر المتهمين تكشف مفاجآت جديدة في سقوط محامية من شرفة منزل بالدقهلية

دعاء الليلة الأولى من رمضان

دعاء الليلة الأولى من رمضان.. 3 أدعية قالها النبي لا تغفل عنها

ظهور بنتايج مع رامز جلال

رد فعل غير متوقع من عمرو الدردير بعد ظهور بنتايج مع رامز جلال

خوسيه ريبيرو

تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

شيرين عبد الوهاب ومحاميها ياسر قنطوش

370 ألف دولار تعويض للفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب قناتها على يوتيوب

باير ليفركوزن

ملحق دوري الأبطال.. باير ليفركوزن يحقق فوزًا هامًا خارج ملعبه على أولمبياكوس

الاهلي

لقطات من مران الأهلي الجماعي استعدادا لمواجهة الجونة في الدوري

سيراميكا كليوباترا

جدول مباريات سيراميكا كليوباترا في رمضان 2026

عودة ‏AMG‏ ريد بيج الكلاسيكية في إصدار عصري اختباري بتصميم مثير

الكشف لأول مرة على سكودا بياك الكهربائية 2026 ‏

5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان

عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان

إفراج حقيقي

إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

