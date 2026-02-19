عبدالله داقو يقترب من صفوف الترجي التونسي

يقدم عبدالله عبدالرحمن جمعة داقو، مستويات مميزة مع نادي أهلي بنغازي، منذ بداية الموسم الحالي 2025/2026، حيث شارك في أغلب مباريات الفريق الليبي بمختلف المسابقات، ودائماً ما ينضم صاحب الـ25 عامًا، لقائمة المنتخب الوطني بشكل مستمر في الفترة الأخيرة.



وأفادت مصادر مقربة من "صدى البلد" إن هناك عدة أندية دخلت في مفاوضات مع عبدالله داقو، من أجل الحصول على خدمات اللاعب، والانضمام إلى صفوف فريق آخر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



ويواجه نجم نادي الأهلي بنغازي، إغراءات عديدة من أندية أخرى ترغب في تقديم عرض رسمي في حال لم يتم تجديد عقده لفترة إضافية مع فريقه الحالي، حيث تسير المفاوضات بين الطرفين بشكل إيجابي، خاصة أن اللاعب لا يمانع فكرة تجديد عقده مع أهلي بنغازي.



وبات الترجي التونسي أقرب الفرق لتقديم عرض رسمي لضم عبدالله داقو، في إطار بحث شيخ الأندية عن تعزيزات من خارج النادي، حيث يُعد عبدالرحمن جمعة، نج أهلي بني غازي، من بين الخيارات المتاحة.



يذكر أن عبدالله عبدالرحمن جمعة داقو، يلعب حالياً ضمن التشكيلة الأساسية لنادي الأهلي بنغازي، وكان اللاعب قد خاض عدة تجارب سابقة مميزة، في أندية الأهلي طرابلس، ثم انتقل إلى النجم الساحلي التونسي، وبعدها انتقل لنادي الاتحاد، قبل أن ينضم لصفوف بنغازي.