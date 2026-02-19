باكستان تمدد حظر تحليق الطائرات الهندية فى مجالها الجوى حتى 23 مارس المقبل

أعلنت هيئة المطارات الباكستانية اليوم /الخميس/ تمديد حظر تحليق الطائرات الهندية فى المجال الجوى لباكستان حتى 23 مارس المقبل.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن الإجراء يشمل جميع الطائرات المسجلة فى الهند، والطائرات التي تملكها أو تشغلها شركات هندية، بما في ذلك الرحلات العسكرية.

ويأتي هذا التمديد فى سياق القيود المستمرة منذ ما يقرب من 10 أشهر، عندما فرضت باكستان الحظر على الطائرات الهندية ردا على قرار نيودلهي إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الباكستانية، في أعقاب تصاعد التوترات بين البلدين إثر الهجوم الذي وقع في مدينة باهالجام، بإقليم جامو وكشمير، وأسفر عن مقتل 25 هنديا ومواطن نيبالي واحد، واتهمت الهند جهاز المخابرات الباكستاني بالتورط فيه، فيما نفى رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أية علاقة لإسلام آباد بالهجوم.