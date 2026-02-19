قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة​
صاحي ومركز.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن الحكام والڤار
الكرملين: نحث إيران والأطراف الأخرى على ممارسة ضبط النفس
أرقام قياسية لتداول البضائع بميناء دمياط خلال يوم واحد | تفاصيل
وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل
برلماني: مشروع إنشاء صندوق معاشات للمصريين بالخارج يعزز انتماءهم للوطن
مفوض «أونروا»: العائلات في غزة تحتفل بشهر رمضان وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة
خبير مروري: المخالفات المرورية انخفضت بنسبة 25%
بعد ظهور عبلة كامل المفاجئ.. أين عادل إمام؟
فدية الصيام .. اعرف قيمتها وكيفية إخراجها وضوابطها الشرعية
حاتم الرومي: بعض مشروعات الطاقة يتطلب استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه لمد الشبكة التقليدية
أخبار العالم

باكستان تمدد حظر تحليق الطائرات الهندية فى مجالها الجوى حتى 23 مارس المقبل

باكستان
باكستان
أ ش أ

أعلنت هيئة المطارات الباكستانية اليوم /الخميس/ تمديد حظر تحليق الطائرات الهندية فى المجال الجوى لباكستان حتى 23 مارس المقبل.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن الإجراء يشمل جميع الطائرات المسجلة فى الهند، والطائرات التي تملكها أو تشغلها شركات هندية، بما في ذلك الرحلات العسكرية.

ويأتي هذا التمديد فى سياق القيود المستمرة منذ ما يقرب من 10 أشهر، عندما فرضت باكستان الحظر على الطائرات الهندية ردا على قرار نيودلهي إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الباكستانية، في أعقاب تصاعد التوترات بين البلدين إثر الهجوم الذي وقع في مدينة باهالجام، بإقليم جامو وكشمير، وأسفر عن مقتل 25 هنديا ومواطن نيبالي واحد، واتهمت الهند جهاز المخابرات الباكستاني بالتورط فيه، فيما نفى رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أية علاقة لإسلام آباد بالهجوم.

