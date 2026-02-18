أردوغان يعلن حضور وزير الخارجية هاكان فيدان في إجتماع مجلس السلام

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تلقي تلقي تركيا دعوة لحضور اجتماع "مجلس السلام" وأن وزير الخارجية هاكان فيدان سيمثلها فيه.

وأعرب الرئيس أردوغان في تصريحات له عن أمله أن يسهم "مجلس السلام" في تحقيق الاستقرار الدائم ووقف النار والسلام المنشود في قطاع غزة.

وفي سياق أخر ؛ حذر أردوغان من إندلاع حرب جديدة تستهدف إيران ، مؤكدا أنها لن تفيد أحدا بل على العكس من ذلك فإن المنطقة ستخسر.

وقال : أبلغنا جميع الأطراف المعنية أننا نعارض أي تدخل عسكري ضد إيران.

فيما صرح قائلا : آمل أن يكون الجميع قد أدرك أنه لا يمكن الحديث عن معادلة أمنية أوروبية راسخة دون تركيا.

وزاد : تركيا ستكون لها إسهامات إيجابية عديدة تجاه الاتحاد الأوروبي ومنذ زمن طويل حان وقت إدراجها ضمن آليات الدفاع والأمن.