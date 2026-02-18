قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري
بـ ‏7 مقاعد.. ‏5 سيارات عائلية زيرو في مصر
أول ليلة في رمضان.. صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر | بث مباشر
إيقاف ألميدا مدرب إشبيلية 7 مباريات بعد واقعة ألافيس
موقف مالكوم من مباراة الهلال والاتحاد بالدوري السعودي
صور فضائية ترصد دفن مداخل أنفاق وإصلاح قواعد صواريخ إيرانية وسط توتر مع واشنطن وتل أبيب |شاهد
بـ الفانوس .. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية ساحرة
حماة الوطن: مشروع قانون الإدارة المحلية يترجم توجيهات الرئيس لخطوات تشريعية واضحة
صلاة التراويح | هل الأفضل أدؤها في المسجد أم المنزل؟.. أزهري يوضح
عقوبة تعطيل المرور في القانون .. احذر الحبس والغرامة
المقاولون العرب يُبرم شراكة مع مشروع World Football Track لدعم الاحتراف الخارجي للناشئين
الركاب ينجون بأعجوبة .. سقوط ميكروباص في حفرة عميقة بالزاوية | صور مؤسفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزارة الخارجية تستلم سيارات مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات التصديقات بالقاهرة الكبرى

سيارات مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات التصديقات بالقاهرة الكبرى
سيارات مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات التصديقات بالقاهرة الكبرى
فرناس حفظي

في إطار حرص وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في تطوير الخدمات القنصلية بشكل مستمر، تسلمت الوزارة ظهر اليوم عدد (٦) سيارات مراكز تكنولوجية متنقلة لإتاحة خدمات التصديقات للمواطنين في نطاق القاهرة الكبرى، بما يمثل خطوة إضافية مهمة في مسار تطوير مكاتب التصديقات وتعزيز قدراتها على إنجاز المعاملات في وقت وجيز وبكفاءة أعلى.

ويأتي هذا المشروع في سياق خطة الوزارة لتحديث منظومة الخدمات القنصلية وتيسير الإجراءات، بما يسهم في تخفيف الضغط على المكاتب الثابتة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات، وتحقيق قدر أكبر من المرونة في تلبية احتياجات المواطنين.

ويمثل المشروع ثمرة تضافر جهود عدد من الوزارات والجهات المعنية، التي تحرص بشكل تكاملي على رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم مسار التطوير المؤسسي المستدام لمنظومة العمل الحكومي. كما يعكس حرص وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج على ترجمة توجيهات القيادة السياسية بتطوير الأداء الحكومي إلى إجراءات عملية وملموسة، تتماشى مع تطلعات المواطن وتسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة له.

وزارة الخارجية تطوير الخدمات القنصلية القاهرة احتياجات المواطنين وزير الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

مكان الواقعة

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

ترشيحاتنا

فعاليات «أسبوع الدعوة الإسلاميَّة السابع عشر»

البحوث الإسلامية يختتم أسبوع الدعوة الإسلامية السابع عشر بجامعة الأقصر

موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "رمضان شهر الإرادة والكرم"

نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك

نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك

بالصور

بـ ‏7 مقاعد.. ‏5 سيارات عائلية زيرو في مصر

سيارات عائلية
سيارات عائلية
سيارات عائلية

كيف تنظف الكبد بالزبيب والماء في يومين فقط؟

كيف تنظفون كبدكم بالزبيب والماء في يومين فقط
كيف تنظفون كبدكم بالزبيب والماء في يومين فقط
كيف تنظفون كبدكم بالزبيب والماء في يومين فقط

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم
مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم
مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد