جلسة مباحثات بين مساعد وزير الخارجية ورئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر

عُقدت اليوم الثلاثاء جلسة مباحثات رسمية بين السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية وكاثرين فوربز رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر والوفد المرافق لها، بمقر وزارة الخارجية.

واستعرض الجانبان خلال المباحثات سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر في المسائل الإنسانية الدولية وتنسيق الجهود في مجال العمل الإغاثي والإنساني، وتقديم الدعم الفني اللازم في هذا المجال إلى جمعية الهلال الأحمر المصري من أجل تطوير قدراتها البشرية والفنية لأداء المهام المنوطة بها في مجال الإغاثة والاستعداد للتعامل المبكر مع الكوارث وسبل التعافي منها، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لرفع القدرات الوطنية في هذا المجال المهم خدمةً لجهود التنمية الوطنية، وتدعيمًا للدور المصري في مجال الإغاثة الإنسانية في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تنتشر فيه مناطق النزاعات المسلحة، خاصةً في غزة والسودان، والتي نجم عنها مئات آلاف الضحايا المدنيين، وكان لها تبعات إنسانية وسياسية واقتصادية واجتماعية جسيمة أثرت تأثيرًا بالغًا في دول الإقليم، وعلى رأسها مصر.

وشهدت جلسة المباحثات في ختامها توقيع اتفاقية مقر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر بالقاهرة، والتي ستيسر له أداء عمله في مصر على نحو يسهم في توثيق علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين الاتحاد وجهات الاختصاص الوطنية وجمعية الهلال الأحمر المصري.