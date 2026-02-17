هاني ضاحي يعدد أولويات المهندسين في الانتخابات النقابية المقبلة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد اختلاف الرؤية.. هل يجب على المسافر من مصر إلى السعودية الصيام غدا؟
شوبير : لو المسحراتي مقلش اسمي أعيط
انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية الأممية للمناخ
حريق هائل يدمر مسرحًا تاريخيًا في نابولي
إخلاء سبيل كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر في إقامة حفل بدون ترخيص
تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد
تسليم القيادة بالقوات المسلحة| أحمد موسى: الفريق أشرف زاهر أعرب عن تقديره للفريق عبدالمجيد صقر
أحمد موسى: رمضان شهر التسامح والعمل الصالح
شرطة الكابيتول توقف مشتبها فيه قرب مبنى الكونغرس بحوزته سلاحا ناريا
أحمد موسى: مش هتلاقي مواطن من غير إفطار أو سحور
منّاعة لـ هند صبري في النصف الأول من رمضان 2026 .. وكان يا ما كان
دعاء آخر يوم شعبان بعد استطلاع رؤية هلال رمضان 2026 | ردده الآن
أكد المهندس هاني ضاحي، المرشح على مقعد النقيب العام للمهندسين، خلال المؤتمر العام للقائمة الموحدة، أهمية توحيد الصف النقابي وتجاوز أي انقسامات قد تعطل مسيرة العمل، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية واضحة وإدارة قوية قادرة على مواجهة التحديات المتراكمة داخل النقابة.

وأوضح ضاحي أن النقابة تواجه مجموعة من المشكلات الجوهرية، في مقدمتها تراجع الموارد، وتعثر بعض الملفات الاستثمارية، والضغوط الواقعة على صندوق المعاشات، إلى جانب تحديات تشغيل الشباب.

وأكد أن معالجة هذه الملفات تمثل أولوية قصوى، وأن الإصلاح المؤسسي والإداري هو المدخل الحقيقي لاستعادة الاستقرار المالي والانطلاق نحو تنمية مستدامة.

وشدد على ضرورة إعادة هيكلة وإدارة استثمارات النقابة بأسس احترافية تضمن تعظيم العائد وتقليل المخاطر، مع إطلاق مشروعات استثمارية مدروسة تسهم في دعم موارد النقابة وتحسين المعاشات والخدمات، مؤكدًا أن الاستثمار القوي لا يمكن أن يتحقق دون معالجة المشكلات التنظيمية القائمة أولًا.

كما أشار إلى أهمية تعديل قانون نقابة المهندسين، الذي مضى على صدوره أكثر من 52 عامًا، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والمهنية، ويمنح النقابة أدوات تشريعية تعزز مواردها وتدعم قدرتها على التطوير، مؤكدًا أن التوافق مع مؤسسات الدولة يمثل مسارًا مهمًا لتحقيق مصالح المهندسين.

وتطرق ضاحي إلى تحسين الأوضاع المادية للمهندسين من خلال الكادر الهندسي والبدل التفاضلي، إلى جانب توفير فرص عمل مناسبة لشباب المهندسين وتأهيلهم لسوق العمل بالتعاون مع كبرى الشركات، لافتًا إلى أن النقابة تضم نحو 950 ألف مهندس، ما يفرض مسؤولية كبيرة في تقديم خدمات تليق بهم.

كما تناول المشكلات المرتبطة بشركة “نيوتن” وصندوق المعاشات، مؤكدًا ضرورة حماية حقوق النقابة وأعضائها، واستعرض التحديات الخاصة بمشروع مستشفى المهندسين، مشيرًا إلى استمرار الجهود لإنجازه.

واختتم ضاحي كلمته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى حلول جذرية تعيد للنقابة قوتها ومكانتها، عبر إصلاح حقيقي يسبق أي توسع استثماري، ويؤسس لنقابة عصرية قوية قادرة على حماية حقوق أعضائها وتحسين مستوى خدماتهم.

