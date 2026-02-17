يبحث كثير من المواطنين عن طريقة تحضير الزبادي في المنزل بخطوات سهلة وتكلفة بسيطة، خاصة مع ارتفاع اسعار بعض المنتجات الجاهزة، ورغبة الاسر في ضمان جودة المكونات المستخدمة.

زبادي

ويعد الزبادي من الاغذية الاساسية على المائدة المصرية، لما يتمتع به من قيمة غذائية عالية وفوائد صحية متعددة، سواء تم تناوله سادة او مضافا اليه الفواكه.

طريقة تحضير الزبادي المنزلي

لتحضير الزبادي في المنزل، يتم وضع الحليب على النار حتى يصبح دافئا فقط دون الوصول الى درجة الغليان. بعد ذلك يخلط الزبادي مع الحليب جيدا حتى يتجانس الخليط تماما.

ثم يصب المزيج في اكواب صغيرة او طواجن مخصصة لعمل الزبادي.

يتم تسخين الفرن لمدة 20 دقيقة ثم اطفاؤه قبل ادخال اكواب الزبادي، وتترك داخل الفرن المغلق ليلة كاملة حتى تتماسك.

وفي الصباح يتم اخراجها وحفظها داخل الثلاجة لحين الاستخدام.

زبادي

طريقة عمل الزبادي بالفواكه

يمكن تحضير الزبادي بالفواكه في المنزل من خلال توفير 3 مكونات اساسية، وهي 1 لتر من الحليب، وعبوة زبادي، وكمية من الفواكه حسب الرغبة مثل الفراولة او الخوخ.

يتم تدفئة الحليب على النار دون غليه، ثم يخلط جيدا مع الزبادي حتى تمام التجانس. بعد ذلك تضاف قطع الفاكهة الى الخليط وتقلب بشكل جيد لضمان توزيعها.

يصب المزيج في اكواب او طواجن مخصصة، ثم يسخن الفرن لمدة 20 دقيقة ويطفأ قبل ادخال الاكواب.

تترك الاكواب داخل الفرن المغلق طوال الليل حتى يتماسك الزبادي، ثم تحفظ في الثلاجة ليصبح جاهزا للتقديم.

ويعد الزبادي من الاغذية الغنية بالعناصر الغذائية والفوائد الصحية، حيث يساعد على ترطيب الجسم خلال ساعات الصيام وتقليل الشعور بالعطش، كما يعزز الاحساس بالشبع لفترات اطول.

ويمثل الزبادي مصدرا مهما للكالسيوم الداعم لصحة العظام والاسنان، ويسهم تناوله بانتظام في تقليل مخاطر هشاشة العظام.

كما يحتوي على البروبيوتيك التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتساعد في تخفيف اعراض القولون العصبي والامساك والاسهال المزمن، فضلا عن دورها في تقوية المناعة.

ويساعد الانتظام في تناول الزبادي على دعم صحة القلب وتنظيم ضغط الدم، لاحتوائه على فيتامينات ب مثل ب12 وب2، الى جانب عناصر البوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور التي تدعم عمليات التمثيل الغذائي داخل الجسم.