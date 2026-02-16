قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منفذ هجوم شاطئ بوندي الأسترالي يمثل أمام القضاء
وكالة مهر: المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن ستعقد غدا بمقر السفارة العمانية في جنيف
جدل واسع بعد حذف اسم «فلسطين» من معروضات المتحف البريطاني| إيه الحكاية؟
رئيس الهيئة العربية للتصنيع: توطين صناعة المصاعد في مصر خطوة لتعظيم المكون المحلي
الثانية صباحا.. مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان
بيتكوين تتراجع إلى 68 ألف دولار مع استمرار المخاوف بشأن أسعار الفائدة الأمريكية
بأمر القانون.. خفض ساعات العمل في رمضان لهؤلاء الموظفين
وزيرة التنمية المحلية تعلن مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 16 فبراير 2026| فيديو
دوام الرفعة والأثر.. رئيس الوزراء يهنئ فضيلة شيخ الأزهر بقدوم شهر رمضان المعظم
ترامب يمنح نتنياهو إشارة الانطلاق نحو إيران.. تفاصيل تكشف ما وراء القرار
خير وبركة ورحمة على شعب مصر.. مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بقدوم شهر رمضان
مرأة ومنوعات

نوع من الزبادي لا تعتمد عليه في السحور

ريهام قدري

يقبل كثيرون على شراء الزبادي بالفواكه الجاهزة اعتقادًا بأنها خيار صحي، خاصة للأطفال، لكن بعض الأنواع التجارية قد تحتوي على سكريات مضافة وألوان صناعية ونكهات مُعزِّزة للطعم، ما قد يقلل من قيمتها الغذائية ويحوّلها إلى منتج أقرب للحلوى منه إلى الغذاء الصحي.


إليكِ أبرز المخاطر المحتملة:

 


 ارتفاع نسبة السكر
بعض عبوات الزبادي بالفواكه تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف، ما قد يؤدي إلى:


زيادة الوزن.
ارتفاع خطر مقاومة الإنسولين.
زيادة احتمالات تسوس الأسنان لدى الأطفال.
 

 الألوان الصناعية
تُستخدم أحيانًا لإعطاء لون جذاب للفراولة أو المانجو، لكن الإفراط في تناول منتجات تحتوي على ألوان صناعية قد يرتبط بـ:
فرط النشاط لدى بعض الأطفال.
تهيج الحساسية أو الطفح الجلدي لدى الفئات الحساسة.
 

 النكهات المُصنّعة بدل الفاكهة الحقيقية
بعض المنتجات لا تحتوي على فاكهة طازجة، بل منكهات صناعية فقط، ما يعني:
قيمة غذائية أقل.
فقدان الألياف الطبيعية الموجودة في الفاكهة.
سعرات حرارية أعلى دون شعور بالشبع
إضافة السكر والمنكهات ترفع السعرات دون زيادة حقيقية في البروتين أو العناصر المفيدة، ما قد يجعله خيارًا غير مثالي لمن يتبعون نظامًا غذائيًا.
 

 البديل الصحي الأفضل
للحصول على الفائدة الكاملة:


اختاري زبادي سادة قليل الدسم.
أضيفي فواكه طازجة مقطعة في المنزل.
يمكن تحليته بملعقة عسل صغيرة بدل السكر.
أضيفي مكسرات أو شوفان لزيادة القيمة الغذائية.


بهذه الطريقة تضمنين منتجًا طبيعيًا غنيًا بالبروبيوتيك دون إضافات صناعية غير ضرورية.

