نوع من الزبادي لا تعتمد عليه في السحور

يقبل كثيرون على شراء الزبادي بالفواكه الجاهزة اعتقادًا بأنها خيار صحي، خاصة للأطفال، لكن بعض الأنواع التجارية قد تحتوي على سكريات مضافة وألوان صناعية ونكهات مُعزِّزة للطعم، ما قد يقلل من قيمتها الغذائية ويحوّلها إلى منتج أقرب للحلوى منه إلى الغذاء الصحي.



إليكِ أبرز المخاطر المحتملة:



ارتفاع نسبة السكر

بعض عبوات الزبادي بالفواكه تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف، ما قد يؤدي إلى:



زيادة الوزن.

ارتفاع خطر مقاومة الإنسولين.

زيادة احتمالات تسوس الأسنان لدى الأطفال.



الألوان الصناعية

تُستخدم أحيانًا لإعطاء لون جذاب للفراولة أو المانجو، لكن الإفراط في تناول منتجات تحتوي على ألوان صناعية قد يرتبط بـ:

فرط النشاط لدى بعض الأطفال.

تهيج الحساسية أو الطفح الجلدي لدى الفئات الحساسة.



النكهات المُصنّعة بدل الفاكهة الحقيقية

بعض المنتجات لا تحتوي على فاكهة طازجة، بل منكهات صناعية فقط، ما يعني:

قيمة غذائية أقل.

فقدان الألياف الطبيعية الموجودة في الفاكهة.

سعرات حرارية أعلى دون شعور بالشبع

إضافة السكر والمنكهات ترفع السعرات دون زيادة حقيقية في البروتين أو العناصر المفيدة، ما قد يجعله خيارًا غير مثالي لمن يتبعون نظامًا غذائيًا.



البديل الصحي الأفضل

للحصول على الفائدة الكاملة:



اختاري زبادي سادة قليل الدسم.

أضيفي فواكه طازجة مقطعة في المنزل.

يمكن تحليته بملعقة عسل صغيرة بدل السكر.

أضيفي مكسرات أو شوفان لزيادة القيمة الغذائية.



بهذه الطريقة تضمنين منتجًا طبيعيًا غنيًا بالبروبيوتيك دون إضافات صناعية غير ضرورية.