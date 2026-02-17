قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل رمضان.. كيفية استخراج شهادة ميلاد 2026

محمد غالي

استخراج شهادة ميلاد 2026، يبحث عنها المواطنون لاستخراجها من خلال الماكينات الذكية التابعة لوزارة الداخلية، او السجل المدني، بهدف توفير الوقت والجهد وضمان الحصول على شهادة ميلاد مميكنة بشكل سريع ودقيق، مع التعرف على الرسوم المقررة وموعد الاستلام الرسمي.

استخراج شهادة ميلاد 2026

استخراج شهادة ميلاد اونلاين 2026
 

تقدم وزارة الداخلية ومنصة مصر الرقمية خدمة استخراج شهادة ميلاد اونلاين 2026 دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب السجل المدني، في إطار التوسع في الخدمات الحكومية الرقمية، بما يساهم في تقليل التكدس وتسهيل حصول المواطنين على مستنداتهم الرسمية بسهولة وأمان.

طريقة استخراج شهادة ميلاد بدون الذهاب إلى السجل المدني
 

يمكن للمواطنين استخراج شهادة الميلاد دون زيارة السجل المدني من خلال الدخول إلى موقع وزارة الداخلية أو منصة مصر الرقمية، وإدخال البيانات المطلوبة بدقة، ثم سداد الرسوم إلكترونيا أو اختيار الدفع عند الاستلام، على أن يتم تحديد موعد تسليم الشهادة إلى العنوان المسجل.

استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية


أتاحت وزارة الداخلية خدمة استخراج شهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق عبر الماكينات الذكية المنتشرة بعدد من المواقع، حيث تستغرق العملية أقل من 5 دقائق، دون تدخل بشري، مقابل رسوم قدرها 50 جنيها يتم سدادها نقديا من خلال الماكينة.

استخراج شهادة ميلاد 2026

خطوات استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية 2026
 

تبدأ الإجراءات بالوقوف أمام الماكينة لإجراء التعرف على بصمة الوجه وأحد الأصابع، ثم اختيار خدمة شهادة الميلاد من الشاشة الرئيسية، وإدخال الرقم القومي كاملا كما هو مدون ببطاقة الرقم القومي، ثم إدخال رقم المصنع، وكتابة اسم الأم كاملا وفقا للبيانات المسجلة بشهادة الميلاد.

مصاريف استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية
حددت وزارة الداخلية رسوم استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية بقيمة 50 جنيها، يتم سدادها مباشرة عبر الماكينة دون الحاجة إلى التعامل مع موظفين.

استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر اونلاين عبر مصر الرقمية
 

تتيح منصة مصر الرقمية استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر اونلاين من خلال إنشاء حساب أو تسجيل الدخول، ثم اختيار خدمات الأحوال المدنية، وتحديد خدمة شهادة الميلاد، والموافقة على الشروط والأحكام، وإدخال بيانات مقدم الطلب، مع تحديد وسيلة السداد، ليتم إرسال رسالة تفيد بموعد توصيل الشهادة إلى محل الإقامة.

استخراج شهادة ميلاد 2026

تعد شهادة الميلاد من أبرز المستندات الرسمية المطلوبة في العديد من المعاملات الحكومية، وعلى رأسها إضافة المواليد واستخراج الوثائق الرسمية المختلفة، حيث تعتمد الجهات المختصة على الرقم القومي المثبت بالشهادة المميكنة لإتمام الإجراءات.

شهادة ميلاد استخراج شهادة ميلاد شهادة ميلاد سجل مدني

