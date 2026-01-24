حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

تصدر ترند تحضير “تشيز كيك” الزبادي واجهة منصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار وصفة تعتمد على الزبادي اليوناني والبسكويت فقط.

حصدت مقاطع الفيديو ملايين المشاهدات، معتبرة الوصفة سهلة وسريعة التحضير وتحاكي طعم “تشيز كيك” التقليدي.

مع ذلك، حذر خبراء التغذية من اعتبارها صحية، مشيرين إلى أنها تحتوي على نسب عالية من السكر والدقيق الأبيض، ما يرفع السعرات الحرارية ويؤثر على مرضى السمنة ومقاومة الأنسولين.

وأوضحت أخصائية التغذية أن الوصفة لا تتوافق مع توصيات منظمة الغذاء الأمريكية، مؤكدة أنها تنتمي لفئة “كيكة الثلاجة” التقليدية وليست ابتكارًا جديدًا.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي: