خضراوات وبيض وزبادي.. أطعمة يفضل الابتعاد عن تفريزها في رمضان

تستعد كل ربة منزل لتخزين وتفريز الاكلات المختلفة، ولكن هناك اطعمة يفضل الابتعاد عن تفريزها في رمضان لما يسببه ذلك من تغير في الطعم أو القوام أو فقدان القيمة الغذائية.



الخضروات الغنية بالماء

مثل الخيار والخس والطماطم والكرفس، حيث تتحلل أنسجتها بعد التفريز وتصبح طرية وغير صالحة للاستخدام الطازج.



البيض بقشره

تفريز البيض بقشره يؤدي الى تشقق القشرة وقد يسبب فساده كما يتغير قوامه بعد الفك الزبادي ومنتجات الألبان الطرية عند تفريزها تنفصل السوائل عن القوام وتفقد مذاقها الطبيعي.

المايونيز والصلصات الكريمية

تتعرض للتكسر وفقدان القوام المتجانس ولا تعود لطبيعتها بعد التفريز البطاطس النيئة، حيث يتغير لونها وقوامها وتصبح أسفنجية بعد التفريز، ويفضل سلقها جزئيا قبل التخزين.



الأرز والمكرونة المطبوخان

قد يجفان أو يمتصان روائح التجميد إذا لم يتم حفظهما بطريقة سليمة.



الفواكه الطرية

مثل الموز والفراولة حيث تفقد شكلها وقوامها ولا تصلح للاكل المباشر بعد التفريز.

الأطعمة المقلية

تفقد قرمشتها وتصبح مشبعة بالزيت بعد إعادة التسخين.